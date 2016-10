Mittelbayerische Zeitung: Die Mittelbayerische Zeitung aus Regensburgüber die Rentendebatte

Wir müssen es schultern



Willkommen in Berlin, bei den Rentengesprächen von CDU und CSU. Um

den Tisch sitzen Kanzlerin Angela Merkel (62), CSU-Chef Horst

Seehofer (67), Fraktionschef Volker Kauder (67), Finanzminister

Wolfgang Schäuble (74) und CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt

(66). Die fünf Spitzenpolitiker, die am Freitag im Bundeskanzleramt

über die Zukunft der Rente beraten haben, bringen es auf ein

Durchschnittsalter von stolzen 67,2 Jahren. Sie werden über die

Altersvorsorge entscheiden, die nicht mehr sie selbst, sondern

jüngere Generationen betrifft. Dass die Jungen am Ende die Folgen der

Rentenreform tragen müssen, kommt in den Gesprächen der Entscheider

viel zu kurz. Deutschland gehört zu den Ländern, die weltweit am

schnellsten altern. Anstatt darüber zu diskutieren, wie immer weniger

Junge immer mehr Alte finanzieren sollen, geht es in der Debatte um

andere Fragen. Es geht um soziale Umverteilung: Da sind auf der einen

Seite die Geringverdiener, die trotz niedriger Einkommen auch noch

privat vorsorgen sollen, wie die Bundesregierung in ihrem

Alterssicherungsbericht 2016 rät. Auf der anderen Seite stehen die

Beamten, die überdurchschnittlich viel im Alter zur Verfügung haben,

aber bislang nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen.

Es geht um Ausgleich zwischen Ost und West: Arbeitsministerin Andrea

Nahles will bis 2020 die Ostrenten auf Westniveau anheben. Es geht um

Gleichstellung der Mütter: Die CSU pocht auf Gleichbehandlung der

Älteren mit den Jüngeren. Und es geht um gerechte Verteilung zwischen

den Geschlechtern: Frauen haben im Alter durchschnittlich fast 600

Euro weniger zur Verfügung als Männer. All diese partikularen

Interessen sind für sich genommen legitim. Doch in der Summe

überfrachten sie die Rentendebatte. Bevor darüber diskutiert werden



kann, wie die Renten gerecht verteilt werden, muss erst einmal

geklärt werden, wie der Topf, aus dem sie sich speisen, gefüllt wird.

Klar ist: Füllen müssen ihn am Ende diejenigen, die noch viele Jahre

im Arbeitsleben stehen - also die Jungen. Doch wie das gehen soll,

diskutieren die politischen Herrschaften an ihren Tischen viel zu

wenig. Stattdessen verfolgen die Politiker der großen Koalition

eigene Interessen - und das unter Zeitdruck. Bis zur nächsten

Bundestagswahl ist genau ein Jahr Zeit. Für Union und SPD steht ein

Versprechen auf dem Spiel, das es einzuhalten gilt. Schließlich haben

sie das Rentenvorhaben 2013 im Koalitionsvertrag festgeschrieben. In

den vergangenen drei Jahren haben große Streitpunkte -

Flüchtlingskrise, Euro-Unsicherheit, Erstarken der AfD oder der

Dauerstreit zwischen CSU und CDU - das Bild der großen Koalition

geprägt. Ein erfolgreicher Abschluss des Rentenausgleichs zwischen

Ost und West, der solidarischen Lebensleistungsrente, der Flexirente

oder die Erweiterung der Mütterrente wären da willkommene Teilsiege,

um dieses angekratzte Bild zum Ende der Legislaturperiode wieder zu

richten. Doch für ein Projekt dieser Größenordnung wird die Zeit

knapp. Und so besteht die Gefahr, dass Reformen übereilt beschlossen

werden, ohne langfristige Folgen miteinzukalkulieren. Der Appell geht

in zwei Richtungen: Zum einen geht er an die Politik, sich bei den

Entscheidungen über die Altersvorsorge nicht von partei- oder

machtpolitischen Interessen treiben zu lassen, sondern langfristige

Perspektiven zu schaffen und die Belastungen für die jüngeren

Generationen zu berücksichtigen. Zum anderen geht er an die Jungen

selbst, sich durch politisches Engagement in die Debatte

einzumischen. Das Thema Rente mag auf den ersten Blick unsexy wirken

oder nicht zur eigenen Lebenswirklichkeit passen, weil die Rente noch

in so weiter Ferne liegt. Doch spätestens beim Blick auf den

Gehaltszettel wird auffallen, dass die Rentenversicherung auch aus

der eigenen Tasche mitfinanziert wird.







