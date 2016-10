Mittelbayerische Zeitung: Die Mittelbayerische Zeitung (Regensburg) zu einer bundesweiten Bildungsstudie

Von Katia Meyer-Tien



Jenseits der Rankings



Das schlechte Abschneiden der Schüler Baden-Württembergs ist

Wasser auf den Mühlen all jener, die der Bildungspolitik im grün-rot

bzw. jetzt grün-schwarzen Ländle schon immer kritisch

gegenüberstehen. Dort wird Ungewohntes erprobt: Nicht der

Notenschnitt, sondern die Eltern entscheiden über die Schulwahl ihrer

Kinder. Und Gemeinschaftsschulen sollen inklusiven Unterricht von

Haupt-, Real- und Gymnasialschülern ermöglichen. Doch das Absinken

des Leistungsniveaus allein auf diese Reformen zurückzuführen, greift

zu kurz. Die Ursachen sind vielschichter, zumal die viel kritisierten

Gemeinschaftschulen gar nicht an der Studie teilgenommen haben.

Sondern ein Lösungsvorschlag für ein Problem sind, das auch die

Kultusministerkonferenz am Freitag noch einmal deutlich hervorgehoben

hat: Bildungserfolg hängt in Deutschland noch immer viel zu sehr von

der sozialen Herkunft ab. Die Gründe für das schlechte Abschneiden

der Schüler im Südwesten müssen noch analysiert werden, gut möglich,

dass sich dabei herausstellt, dass ein weniger differenziertes

Schulsystem mit freier Schulwahl tatsächlich zu einem insgesamt

sinkenden Leistungsniveau führt. Möglich aber auch, dass es - wenn es

erst einmal eingespielt und mit ausreichend Ressourcen ausgestattet

ist - auch Vorteile bringt, gerade für sozial schwache Schüler.

Manchmal lohnt es sich, auch jenseits von Rankings und

Leistungskennzahlen nach Fortschritten zu suchen.







