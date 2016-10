Massage-Anleitungen & -Griffe bei MassagenNet

Bei MassagenNet finden sich diverse Inhalte zum Thema Massage, z.B. Anleitungen& mögliche Griffe.

Massage-Anleitungen bei MassagenNet (Bildquelle: Creative Commons CC0)

(firmenpresse) - MassagenNet ist ein Informationsportal zum Thema Massage, das vielfältige Artikel bereitstellt, beispielsweise mit Massage-Anleitungen sowie Erläuterungen zu entsprechendem Zubehör. Unter den Anleitungen finden sich unter anderem Hinweise zu verschiedenen Massagegriffen, wie Effleurage (Streichelung), Friktion (Reibung), Petrissage (Knetung), Vibration (Zittern) und Tapotement (Klopfen). Je nach angewendeter Methode kommen unterschiedliche Massagegriffe zum Einsatz. Die Wahl und Ausführung der Griffe hat einen maßgeblichen Einfluss auf die Effektivität einer Behandlung. Natürlich spielt auch die individuelle Verfassung des zu Massierenden eine große Rolle.

Auf MassagenNet werden zahlreiche Techniken vorgestellt und nach reflektorischen, direkten und allgemeinen Wirkungen kategorisiert. Die Marnitz-, Manipulativ-, Periost- und Bindegewebsmassage werden zum Beispiel den Methoden mit reflektorischen Wirkungen zugeordnet. Bei der Hot-Stone-, Triggerpunkt-, Esalen- und Lulur-Massage wird von einer direkten Wirkungsweise ausgegangen. In den Artikeln zu den einzelnen Massageformen werden vielfältige Informationen bereitgestellt, etwa zu den Therapeuten, die die jeweilige Technik entwickelt haben oder auch zu den möglichen Wirkungsweisen. Historische Hintergründe, wie Zeit und Ort der Entstehung, werden ebenfalls oft beleuchtet.

Neben den genannten, finden sich auf MassagenNet noch Erläuterungen zu diversen weiteren Massagetechniken. Extravagante Therapieformen, wie zum Beispiel die Wambo-Mambo-Massage der australischen Ureinwohner, werden ebenfalls erläutert. Dabei kommen eine Holzrolle und ein Fellhandschuh zum Einsatz; während der Behandlung wird australische Didgeridoo-Musik gespielt (das Didgeridoo ist ein traditionelles Instrument der nordaustralischen Aborigines).

Ein weiterer wichtiger Bereich der Online-Plattform ist der Themenkomplex "Entspannung". Gerade in der immer stressiger werdenden Arbeitswelt von heute, ist es für zahlreiche Menschen von größter Wichtigkeit, auf funktionierende Entspannungsmethoden zurückgreifen zu können. Unter diesem Aspekt werden auch Aquafitness, Feldenkrais, Thalasso-Therapie und weitere Methoden zur Entspannung behandelt. Informationen zur Ausbildung und dem Beruf des Masseurs finden sich ebenfalls auf den Webseiten.

