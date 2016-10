Brasilien-News.Net informiert mit News, Infos, Tipps, Fotos, Videos, einem Forum und Anzeigen!

(firmenpresse) - Brasilien (portugiesisch Brasil) ist der flächen- und bevölkerungsmäßig fünftgrößte Staat der Erde.



Brasilien ist das größte und mit über 200 Millionen Einwohnern auch das bevölkerungsreichste Land Südamerikas, von dessen Fläche es 47,3 Prozent einnimmt. Der Staat Brasilien hat mit jedem südamerikanischen Staat außer Chile und Ecuador eine gemeinsame Grenze.



Die ersten Spuren menschlicher Besiedlung durch Paläo-Indianer reichen mehrere tausend Jahre zurück. Nach der Entdeckung Amerikas und der Aufteilung des südamerikanischen Kontinents durch den Vertrag von Tordesillas wurde Brasilien eine portugiesische Kolonie.



Die länger als drei Jahrhunderte andauernde Kolonialzeit, in der Einwanderer verschiedenster Herkunft (freiwillig oder gezwungenermaßen) nach Brasilien kamen, trug erheblich zur ethnischen Vielfalt des heutigen Staates bei.



Nach der im Jahre 1822 erlangten Unabhängigkeit, auf die eine Zeit der konstitutionellen Monarchie folgte, wurde das Land 1889 als Vereinigte Staaten von Brasilien zu einer Republik. Nach der Zeit der Militärdiktatur von 1964 bis 1985 kehrte das Land zur Demokratie mit einem präsidentiellen Regierungssystem zurück.



Der Begriff bzw. Name Brasilien geht auf den portugiesischen Namen pau-brasil des Brasilholz-Baumes (Caesalpinia echinata), der ein wichtiges Ausfuhrprodukt zur Zeit der frühen Kolonisation aus den Wäldern der Atlantikküste war, zurück.



Brasa heißt im Portugiesischen "Glut" und "glühende Kohlen"; das Adjektiv brasil ("glutartig") bezieht sich auf die Farbe des Holzes, das, wenn geschnitten, rot leuchtet (Brasilin) und in Europa zum Färben von Stoffen benutzt wurde.



Mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rd. 2000 Mrd. USD (2015) ist Brasilien die siebtgrößte Volkswirtschaft der Welt. Das Pro-Kopf-Einkommen betrug i selben Zeitraum ca. 12.600 USD.



Die wirtschaftliche Struktur Brasiliens ist gekennzeichnet durch die Kernsektoren Dienstleistungen mit ca. 65 %, Industrie mit 17 % und Agrarwirtschaft mit ca. 6,7 % BIP-Anteil ("Agrarbusiness"/Produktion und Verarbeitung von Agrarrohstoffen insgesamt 25 % des BIP).



National- und auch Volkssport des Landes ist Fußball. Das erste Fußballspiel fand 1894 statt, rund 10 Jahre später dürften die ersten Spieler mitgespielt haben, die nicht Weiße waren.



Die brasilianische Fußballnationalmannschaft ist fünfmaliger Weltmeister und damit die erfolgreichste Nationalmannschaft der Welt.



Quellen-Hinweis: Inhaltlich u.a. zitiert zu den Themen "Brasilien-News.Net, Brasilien, News, Infos, Tipps, Fotos, Videos, Forum, Kleinanzeigen, Portal" aus der Internet-Enzyklopädie Wikipedia.



Dieser Beitrag wurde am Freitag dem 28. Oktober 2016 veröffentlicht.







