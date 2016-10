Drei Konzerte des Chiemgau Jugendsymphonieorchester im Novemberbeginn

Wenn andere Schüler die Herbstferien genießen, frönen die rund 60 musikbegeisterten Jugendlichen des Chiemgau Jugensymphonieorchesters - Jugendliche im Alter von 12 bis 19 Jahren - ihrer Leidenschaft. Musikliebhaber profitieren davon: Anfang November spielt der Nachwuchs drei Konzerte in Unterwössen, Trostberg und Traunstein.

Das Chiemgau Jugendsymphonieorchester im Vorjahr 2015

(firmenpresse) - Auf dem Programm stehen die Symphonie Nr. 8 in F-Dur von Ludwig van Beethoven, das Konzertstück für Horn und Orchester von Camille Saint-Saens (Solist: Maximilian Schellenberger) und die Ouvertüre zur Oper “Orpheus in der Unterwelt” von Jacques Offenbach. Die Leitung hat Ya-Wen Köhler-Yang.

Mit diesen drei Konzerten krönt das „Chiemgau Jugendsymphonieorchester der Musikschulen im Landkreis Traunstein“ die alljährliche gemeinsame Arbeit in den Herbstferien. Dann hat das Orchester traditionell seine Arbeitsphase.

Die Konzerte des Chiemgau Jugendsymphonieorchesters erklingen am

•Donnerstag, 3. November, 19.30 Uhr,

öffentliche Generalprobe bei freiem Eintritt im Alten Bad, Hauptstraße 71, Unterwössen

•Freitag, 4. November, 20 Uhr,

Postsaal Trostberg, Marktmülleranger 1, Trostberg

•Sonntag, 6. November, 17 Uhr,

Aula der Gewerblichen Berufsschule Traunstein, Wasserburger Str. 52, Traunstein

Die öffentliche Generalprobe in Unterwössen kostet keinen Eintritt, Spenden werden erbeten. Karten für die Konzerte in Trostberg und Traunstein gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen und an den Abendkassen.



Chiemgau Jugendsymphonieorchester

Das 1992 auf Initiative des Ralph Kaleve, Leiter der Musikschule Trostberg, gegründete Orchester verzeichnete nach mühsamem Beginn recht schnell Erfolge und Preise. Vor allem dem Dirigenten Alejandro Vila, seinem großen Engagement und pädagogischen Geschick ist zu danken, dass das Jugendsymphonieorchester seit Jahren als Aushängeschild der Musikschulen im Kreis gilt. Von Beginn an leitete der die Probephasen in den Allerheiligenferien.

Seit 2006 knüpft Ya-Wen Köhler-Yang nahtlos daran an. Sie dirigiert das Orchester und ermöglicht gemeinsam mit ihrem Dozententeam den Jugendlichen eine intensive Orchestererfahrung. Dabei stellen Jugendorchester mit den immer neu hinzustoßenden Jüngsten, sich dann aber bald in andere Orchester verabschiedenden älteren Jugendlichen eine immer neue Herausforderung an jeden Dozenten. Seit er 2009 von Markus Lentz übernahm, hat Simon Nagl die Gesamtleitung. Er und seine Mitstreiter legen zudem im Förderverein die finanziellen Grundlagen mit Mitgliederbeiträgen und Spendenwerbung. Der Landkreis Traunstein unterstützt das Jugensymphonieorchester.

Musikschule Grassau

Förderverein des Chiemgau Jugendsymphonieorchesters

Mag. Simon Nagl, MBA

Anton-Bruckner-Str. 19

A-5020 Salzburg



+49 176 2080 2476



