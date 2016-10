Aufgefrischtes Allroundtalent

(firmenpresse) - Sierra Madre, USA, im Oktober 2016 – Ob unterwegs zur Schule, in die Uni oder zum Job: Der Daypack vom kalifornischen Label booq zeigt sich als vielseitiger Alltagsbegleiter. Mit seinem frischen Stil, dem großen Fassungsvermögen und den durchdachten Details macht dieser leichte Rucksack auch in der Freizeit, beim Sport oder auf Reisen eine gute Figur. Jetzt hat booq dem lässigen Federgewicht neue Outfits spendiert: Zur Auswahl stehen mit cream-dream und clay-canvas ein heller Leinenlook in Naturweiß oder neutralem Beige, mit navy-red eine farbenfrohe Kombination aus blauer Außenhaut und rotem Futter und mit grayfetti der angesagte Denim-Style frisch interpretiert in coolem Grau. Witzige Details wie kontrastfarbenes oder kariertes Innenfutter unterstreichen die individuelle Klasse. Auch wer schon frühzeitig an den weihnachtlichen Gabentisch denkt, findet im Daypack ein praktisches und außergewöhnliches Geschenk, das den Alltag verschönert und sich dabei von herkömmlicher Massenware abhebt: Jedes Modell wird in limitierter Auflage hergestellt.



Aufgrund der harmonisch gerundeten Form wirkt der Rucksack sehr schlank – und fasst dabei 19 Liter. So finden alle wichtigen Alltagshelfer ihren Platz. Ein bis zu 15 Zoll großes MacBook oder ein Laptop bis 16,4 Zoll Format, Unterlagen, Bücher, Hefte und Zubehör werden sicher transportiert und bleiben dabei leicht erreichbar. Besonders praktisch: Das große Hauptfach lässt sich weit öffnen und erleichtert so den schnellen Zugriff. Das Notebook liegt gut geschützt im Extrafach. Auch für die ordentliche Unterbringung von kleineren Accessoires wie Stiften oder dem Ladegerät ist durch passende Unterteilungen gesorgt. In einem Reißverschlussfach an der Innenseite sind Wertsachen gut geschützt vor Langfingern untergebracht. Die beiden schmalen Fächer an den Außenseiten können per Druckknopf schnell vergrößert werden – dann lassen sich Trinkflaschen oder ein Regenschirm gut transportieren. Alle Modelle sind sehr leicht, so bringen die neuen Varianten ohne Zuladung jeweils knapp 0,8 Kilogramm auf die Waage. Selbst wenn der Rucksack voll bepackt ist, sorgen ergonomisch geformte Schultergurte für einen hohen Tragekomfort, und weiche Airmesh-Rückenpolster helfen bei der Luftzirkulation.





Alle Modelle sind aus wasserabweisend beschichteten Materialien – so wird auch ein Herbstschauer nicht zum Problem. Derzeit erhältlich sind die neuen Varianten navy-red, cream-dream, clay-canvas und grayfetti. Auch der Daypack black-tarp im Fahrradkurierstil und die Modelle blue-aqua sowie brown-canvas sind noch zu haben. Weitere Varianten folgen in den kommenden Monaten.



Wie alle Taschen und Rucksäcke von booq ist auch jeder Daypack mit einer Terralinq-Seriennummer versehen. Einmal registriert kann diese dabei helfen, einen Rucksack im Verlustfall wiederzufinden.



Den Daypack gibt es im booq Onlineshop für 90 Euro inklusive MwSt.



booq - Taschen für Creative Professionals

Das kalifornische Taschenlabel booq wurde 2002 von dem Deutschen Thorsten Trotzenberg gegründet. Mit Sitz in Sierra Madre, Kalifornien, und Husum, Schleswig-Holstein, bietet das Familienunternehmen eine breite Produktpalette an Taschen für Laptops, Tablets und Digitalkameras. Hochwertige Verarbeitung, optimaler Schutz des Inhalts, leichte Zugänglichkeit sowie kreatives Design zeichnen die booq-Taschen aus. Die verarbeiteten Komponenten und Materialien stammen von führenden, qualitätsorientierten Zulieferern aus aller Welt. Über die eingearbeitete Terralinq-ID-Nummer können verloren gegangene Taschen an ihren Besitzer zurückgegeben werden. Zu beziehen sind die booq-Taschen über Gravis und den booq Onlineshop, für Fachhändler über ComLine.

Weitere Informationen unter https://booq.de



