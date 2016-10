Mitteldeutsche Zeitung: Wirtschaft

Carlhans Uhle wird neuer Geschäftsführer des Deutschen Roten Kreuzes in Sachsen-Anhalt

(ots) - Nach knapp zehn Jahren an der Spitze der

Investitions- und Marketinggesellschaft (IMG) verlässt Carlhans Uhle

die Ansiedlungsagentur für Sachsen-Anhalt. Der 58-Jährige wird ab

Januar 2017 neuer Landesgeschäftsführer des Deutschen Roten Kreuzes

(DRK), teilte das DRK der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen

Zeitung (Samstagausgabe) mit. Uhle bat nach eigenen Angaben den

IMG-Aufsichtsrat seinem Vertrag frühzeitig aufzulösen. Das

Wirtschaftsministerium plant, die Ansiedlungsagentur in den kommenden

Monaten umzubauen. Nach dem frühzeitigen Ausscheiden des bisherigen

DRK-Landesgeschäftsführers Rainer Kleibs Ende Juni 2016, musste die

Stelle neu besetzt werden.







Dies ist eine Pressemitteilung von

Mitteldeutsche Zeitung

29.10.2016

Sprache: Deutsch

