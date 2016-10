Mitteldeutsche Zeitung: Wirtschaft/Forst

Sachsen-Anhalt gibt 14 Millionen Euro für Waldumbau aus

(ots) - Wegen des Klimawandels will Sachsen-Anhalts

Umweltministerin Claudia Dalbert (Grüne) den Waldumbau vorantreiben.

"Bis zum Jahr 2020 planen wir 14 Millionen Euro Fördermittel in dem

Bereich auszugeben", sagte Dalbert der in Halle erscheinenden

Mitteldeutschen Zeitung (Samstagausgabe). Es würden vor allem

Mischwälder mit unterschiedlichen Baumarten und mehrschichtige Wälder

mit Bäumen unterschiedlichen Alters benötigt. Durch die lange

Trockenheit in diesem Sommer hat der Schädlingsbefall in den Wäldern

zugenommen. Zur Bekämpfung der Schädlinge sind nach Worten von

Dalbert auch chemische Pflanzenschutzmittel notwendig. Es werde zudem

intensiv daran gearbeitet, vermehrt biologische Mittel einzusetzen.







