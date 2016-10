Rheinische Post: Union fordert neue Rentenkommission für große Rentenreform / Spahn: Beim Rentenniveau "kein Grund zur Eile"

(ots) - Führende Unionspolitiker haben eine

Rentenkommission gefordert und die Bundesregierung davor gewarnt,

noch in dieser Legislaturperiode eine Untergrenze beim Rentenniveau

festzulegen. "Wir müssen grundsätzlich über das Verhältnis von

Rentenbeitragssatz, Renteneintrittsalter und Rentenniveau ab 2030

reden. Dafür sollten wir uns die nötige Zeit nehmen", sagte

CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn der in Düsseldorf erscheinenden

"Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Es gibt jetzt keinen Grund zur

Eile. Bis 2030 ist noch genügend Zeit", mahnte der

Finanz-Staatssekretär. "Wir brauchen zunächst eine Rentenkommission,

die nach einem neuen fairen Ausgleich sucht, der einerseits die

Jungen nicht überfordert und andererseits dafür sorgt, dass Ältere

nicht in die Armutsfalle geraten", sagte der Chef der Senioren Union

in der CDU, Otto Wulff, der Zeitung. Vor großen Rentenreformen hatte

es in der Vergangenheit häufig Rentenkommissionen gegeben. Solche

Expertenrunden erleichtern den gesellschaftlichen Konsens.



