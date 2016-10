NOZ: Donna Leon: "Ich würde nur noch mit kugelsicherer Weste nach Saudi-Arabien reisen"

Osnabrück. Bestseller-Autorin Donna Leon hat keine guten

Erinnerungen an ihre Zeit als junge Lehrerin in Saudi-Arabien. Sie

würde niemals mehr in dieses Land reisen, sagte die 74-jährige

US-Amerikanerin im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung"

(Samstag), "außer mit schweren Waffen und einer kugelsicheren Weste

ausgestattet". Das habe "nichts mit Arabern, nichts mit dem Islam

oder dem Nahen Osten zu tun", sondern "nur etwas mit Saudi-Arabien"

sowie "damit, wie sie mich neun Monate lang dort behandelt haben."

Die Saudis hätten sie wie "eine niedere Form von Leben, noch nicht

mal ein menschliches" behandelt, sagte Leon, die als Studentin in den

1960er-Jahren nach Europa auswanderte. Aus diesem Grund empfinde

"eine grenzenlose Abneigung gegenüber den Männern in Saudi-Arabien".

Sie sei von jedem Mann dort schlecht behandelt worden, "mit einer

Form von sexueller Aggressivität, dagegen wirkt Donald Trump noch wie

ein Franz von Assisi". Ein Lebensmotto hat die in den USA geborene

und in der Schweiz und Italien lebende Erfinderin der Krimireihe um

den venezianischen Commissario Guido Brunetti zwar nicht, ein Zitat

des amerikanisch-britischen Schriftstellers Henry James (1843-1916)

findet sie jedoch inspirierend: "Auf die Frage, was er in seinem

langen Leben gelernt habe, antwortete Henry James: Freundlich zu

sein, freundlich zu sein und nochmals freundlich zu sein." Das sei

das Wunderschönste, was sie je als Lebensmotto gelesen habe.

Freundlich sein genüge, fügte Donna Leon hinzu: "Erfolg? Den kann man



dir nehmen. Man stirbt. Menschen hören auf, deine Bücher zu lesen,

sie hören dir nicht mehr zu. Wir verlieren alles, also warum sollten

wir nicht freundlich sein? Seid nett zu den Mitmenschen: Es kostet

nichts. Es ist keine Arbeit." Am Älterwerden schätzt die 74-Jährige,

dass man aufhört Gegenstände besitzen zu wollen. "Ab einem gewissen

Zeitpunkt im Leben bemerkst du: Ich besitze genug Sachen. Ich will

nicht mehr davon", sagte sie. "Das ist, als ob man am Ende eines

Menüs sagt: Nein, danke. Ich möchte kein Dessert mehr. Ich bin satt.

Einen Kaffee vielleicht, aber kein Dessert, weil ich genug habe.

Diesen Punkt habe ich jetzt erreicht." Nur bei Musikaufnahmen macht

die Opernliebhaberin eine Ausnahme.



