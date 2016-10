Früherer Ministerpräsident Nikola Gruevski trifft mit Führungskräften von KPMG zusammen, um die ökonomischen Chancen Mazedoniens zu diskutieren

(ots) - Der frühere Ministerpräsident

Mazedoniens und Vorsitzende der derzeitigen Regierungspartei

VMRO-DPMNE Nikola Gruevski traf heute mit wichtigen

KPMG-Führungskräften zusammen, um das stabile Wirtschaftsklima des

Landes und zukünftige Wachstumsmöglichkeiten für private und

öffentliche Investitionen zu diskutieren. Die Sitzung auf Einladung

von David Sayer, Vice Chairman Financial Services, knüpfte an KPMGs

Invest in Macedonia-Report (https://home.kpmg.com/mk/en/home/insights

/2016/08/investment-in-macedonia-2016.html) von 2016 an, der das Land

als eine Schlüsselregion für globale Investitionen sieht.



Das Treffen folgt direkt auf den "Doing Business 2017"-Bericht der

Weltbank (http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-b

usiness-2017), der die Verordnungen untersucht, die geschäftliche

Tätigkeiten fördern. Im Report rangiert Mazedonien auf Rang #10 in

der Welt und auf Platz #5 in Europa für die Erleichterung von

Geschäftstätigkeiten.



Sayer, der auch die High Growth Markets-Practice von KPMG leitet,

erklärt:



"Die Wende in Mazedoniens Ratings war sehr bemerkenswert, und ich

bin der festen Überzeugung, dass in Zukunft mehr globale Unternehmen

das attraktive Investitionsklima des Landes nutzen werden".



Mazedonien hat seine einst träge Wirtschaft binnen kurzer Zeit

umdrehen können und bietet wettbewerbsfähige steuerliche Anreize und

eine erstklassige Erwerbsbevölkerung für Unternehmen, die dort

Geschäfte machen. Gruevski sprach die zukünftigen Pläne seiner

Regierung an, mehr globale private Investitionen anzuziehen, und zwar

speziell in der verarbeitenden Industrie.



"Mazedonien ist Heimat vieler Produktionsstätten aus der ganzen

Welt, darunter die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich,

Niederlande, Belgien und Deutschland", so der ehemalige

Ministerpräsident Gruevki. "Wir können höchst beachtenswerte



Ergebnisse vorweisen, vor allem im Bereich der Autoteilefertigung.

Mazedonien ist mittlerweile für Anlagen mit kompletter

Fertigungslinie bereit".







