Warum der Granatapfel gesund ist

(firmenpresse) - Granatäpfel sind wahre Multitalente, wenn es um das Thema Gesundheit geht: Die Früchte können den Blutzuckerspiegel stabil halten, Entzündungen hemmen und bei Verdauungsproblemen helfen. Und auch die Krebs-Forschung nimmt die Inhaltsstoffe der Frucht in den Fokus: Sie könnten bei der Krebstherapie helfen. EAT SMARTER verrät, was den Granatapfel gesund macht.

Rezepttipp: Granatapfel-Rosinen-Couscous (© BEST OF, Britta Kummer)

200 g Couscous

1 Granatapfel

4 EL Rosinen

2 EL flüssiger Honig

2 EL Mandelstifte

2 EL Zitronensaft

2 EL Butter

2 TL Zimt



Zubereitung:

Couscous nach Packungsangabe zubereiten. Danach die Butter unterheben.

Granatapfel halbieren und mit Hilfe eines Löffels die Kerne entfernen.

Rosinen im Zitronensaft ca. 10 Minuten quellen lassen. Mandelstifte ohne Zugabe von Fett rösten.

Alle Zutaten gut miteinander vermischen. Granatapfel-Couscous in Schälchen füllen und mit Zimt bestreut servieren.



Buchbeschreibung:

Dies ist ein „BEST OF“ der beliebtesten Rezepte aus den Kochbüchern:

Vegetarisch für Jedermann, Vegetarischer Genuss – Quer Beet, Kummers Schlemmerkochbuch, Kummers Ofengerichte und Vegetarische Weltreise.

Als zusätzliches Bonbon gibt es noch neue interessante Bonusrezepte.

Viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit!



Über die Autorin:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben. Es macht ihr einfach großen Spaß, sich auf diese Art und Weise auszudrücken. Erst wurden ihre Werke im Bekanntenkreis herumgereicht und die Resonanz darauf war sehr positiv.

Es dauerte nicht lange und schon hielt sie ihr 1. Buch "Willkommen zu Hause, Amy" in Händen. Dieses Buch wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis "Lesefuchs" vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

http://brittasbuecher.jimdo.com/



