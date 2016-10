Infrarotheizungen in Verbindung mit Photovoltaik von RedTherm: Mit intelligenten Heizsystemen sparen



Die Bundesbürger sind ein sparsames Völkchen. Das macht sich vor allem bei den Heizkosten bemerkbar. Eine aktuelle Umfrage hat ergeben: jeder zweite Deutsche heizt aufgrund der hohen Energiekosten nur die Räume, in denen er sich auch tatsächlich aufhält. Diesen Trend möchte RedTherm mit seinen intelligenten Heizsystemen unterstützen.

Andreas Geelen bietet Infrarotheizungen als wahre Meisterwerke an. © Holger Bernert

(firmenpresse) - Noch nie war Heizen mit Infrarot so preiswert. In Verbindung mit einer leistungsstarken Photovoltaikanlage macht sich der Verbraucher vom Stromanbieter fast komplett unabhängig. Aber wo genau liegen die Vorteile? „Photovoltaik- und Stromspeicheranlagen im Zusammenwirken mit einer Brauchwasserwärmepumpe und unseren hochmodernen Infrarotheizungen machen unabhängig“, antwortet der Energieexperte aus dem niederrheinischen Uedem. „Unsere Kunden können auf die zumeist teuren Tarife ihrer Stromanbieter fast komplett verzichten.“ Hinzu kommt die Tatsache, dass laufende Betriebskosten, wie zum Beispiel für Wartung oder Schornsteinfeger, erst gar nicht entstehen. Mit dieser zukunftsweisenden Heiztechnik von RedTherm können KfW40-Häuser nach den neuesten Energiestandards ausgestattet werden.



Die Anschaffungskosten für RedTherm-Infrarotheizungen liegen deutlich unter denen von konventionellen Heizungen. „Mit dem eingesparten Geld kann sich der Kunde eine Photovoltaikanlage kaufen, die dann mit Hilfe der Sonne für kostenlosen Strom sorgt“, empfiehlt Andreas Geelen. „Um den geldwerten Vorteil möglichst hoch zu halten, sollte der selbsterzeugte Strom auch im eigenen Haus verbraucht werden. Auf diese Weise werden die Energiekosten deutlich gesenkt.“ Darüber hinaus beruhigt Sonnenstrom das Gewissen, denn auf diese Weise werden natürliche Ressourcen geschont und die Produktion von ebenso teurem wie fragwürdigem Strom aus Atomkraft- oder Kohlekraftwerken langfristig überflüssig.



Die von Infrarotheizungen ausgehende Strahlungswärme wird von Menschen als überaus angenehm empfunden. „Das Prinzip kommt einem Kachelofen gleich“, erklärt der RedTherm-Geschäftsführer. „Zu fast hundert Prozent wandeln unsere Heizelemente den elektrischen Strom in Wärme um. Diese wird dann gleichmäßig im gesamten Raum verteilt. Es kommt sehr schnell zu einem Wohlfühleffekt.“



Wer dieses überaus behagliche Raumklima auch in seinen eigenen vier Wänden fühlen und die Vorteile einer effizienten Energienutzung näher kennenlernen möchte, kann sich von den RedTherm-Fachleuten in einem kostenlosen Beratungsgespräch informieren lassen. Ein Anruf genügt.











Die in Uedem am Niederrhein ansässige Firma RedTherm GmbH & Co. KG hat sich auf die Produktion und den Vertrieb von hochwertigen Infrarotheizungen im Exklusivsegment spezialisiert. Andreas Geelen hat das Unternehmen vor acht Jahren gegründet. Darüber hinaus bietet RedTherm Photovoltaikanlagen an, um den Strom aus der Natur zum Betrieb der Infrarotheizung selbst produzieren zu können. Infrarotheizungen von RedTherm sind energetische Alternativen, um sich unabhängig von fossilen Brennstoffen wie Öl oder Gas zu machen.

RedTherm GmbH & Co. KG

RedTherm GmbH & Co. KG

Weezer Straße 21

47589 Uedem

Telefon 0 28 25 / 535 777 14

Fax 0 28 25 / 535 777 77

sales(at)red-therm.de

www.infrarotheizungsmanufaktur.de

der reporter

redaktionsbüro holger bernert

Auf dem Driesch 12a

47119 Duisburg

Telefon 0 28 41 / 887 44 51

Fax 0 28 41 / 887 44 52

Mobil 0 171 318 87 15

redaktion(at)der-reporter.net

www.der-reporter.net



Kontakt-Informationen:

Firma: RedTherm GmbH & Co. KG



