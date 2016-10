1LIVE Krone 2016: Die Nominees stehen fest

CRO, AnnenMayKantereit, Felix Jaehn, die Sportfreunde Stiller,

Clueso, Andreas Bourani, die Beginner, Deichkind, Sido u.v.m. - sie

alle sind im Rennen um Deutschlands größten Radio-Award dabei.

Hörerinnen und Hörer können auf www.1live.de über ihre Favoriten

abstimmen.



Am 1. Dezember 2016 verleiht 1LIVE, das junge Radio des WDR, zum 17.

Mal den größten deutschen Radio-Award: die 1LIVE Krone. In der

Bochumer Jahrhunderthalle werden herausragende Künstler in insgesamt

acht Kategorien ausgezeichnet. Zugleich feiert die 1LIVE Krone in

diesem Jahr eine Premiere: Erstmals wird die Verleihung ab 20:15 Uhr

live im WDR Fernsehen ausgestrahlt. Darüber hinaus überträgt 1LIVE

wie gewohnt ab 20:15 Uhr im Radio und als Videostream auf

www.1live.de. Das Erste hat die 1LIVE Krone Freitagnacht

(2./3.12.2016) ab 1:15 Uhr im Programm. Wer die Show moderiert, wird

zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.



Zu den Nominees zählen auch in diesem Jahr zahlreiche Top-Acts der

deutschen Musikszene. In der Kategorie "Bester Künstler" können sich

Robin Schulz, Clueso, Felix Jaehn, Tim Bendzko, Bosse und Mark

Forster Chancen auf die 1LIVE Krone ausrechnen. Als "Beste Band"

stehen AnnenMayKantereit, die Sportfreunde Stiller, Silbermond, die

257ers, die Beginner und Boy zur Wahl, während als "Bester Live-Act"

Andreas Bourani, K.I.Z., CRO, Joris, AnnenMayKantereit und Deichkind

nominiert sind. Hoffnungen auf die 1LIVE Krone in der Kategorie

"Beste Single" dürfen sich Alle Farben feat. Younotus ("Please Tell

Rosie"), Felix Jaehn feat. Alma ("Bonfire"), Max Giesinger ("80

Millionen"), Topic feat. Nico Santos ("Home"), Mark Forster ("Wir

sind groß"), EFF ("Stimme"), die Sportfreunde Stiller ("Das

Geschenk") und Philipp Poisel ("Erkläre mir die Liebe") machen. Sido,

Bonez MC & Raf Camora, Prinz Pi, MoTrip, die Beginner und die 257ers



gehen im Rennen um den Preis als "Bester Hip-Hop-Act" an den Start.

Die Entscheidung für die "Video-Krone" fällt zwischen Shawn Bu &

T7Production ("Darth Maul: Apprentice - A Star Wars Fan-Film"),

BeHaind ("YouTube - Eine BeSCHANDsaufnahme"), Kurzgesagt ("In a

nutshell - What Happened Before History? Human Origins"), Zukar ("Wer

sind diese Deutschen?") und Julien Bam ("Mein Disstrack - Roast

Yourself Challenge"). Wer mit der 1LIVE Krone in den Kategorien

"Comedy-Krone" und "Sonderpreis" geehrt wird, entscheidet die

1LIVE-Redaktion.



"Im Sektor wird wieder in die Tasten gehauen, denn die 1LIVE Hörer

haben jetzt die Möglichkeit, für ihre Lieblingskünstler abzustimmen",

so 1LIVE-Musikchef Andreas Löffler. "Das Voting des 1LIVE Publikums

ist für die deutsche Musikszene so wichtig, dass am 1. Dezember

wieder alle relevanten aktuellen Künstler in der Bochumer

Jahrhunderthalle zusammenkommen, um bei der Verleihung der 1LIVE

Krone persönlich mit dabei zu sein. Aufregend ist nicht nur die

Preisvergabe, sondern wie in jedem Jahr die gesamte Show mit ihren

einzigarten Auftritten."



Die 1LIVE Krone ist ein Publikumspreis: Die Hörerinnen und Hörer

entscheiden per Online-Voting auf www.1live.de, wer ausgezeichnet

wird. Alle Teilnehmer haben zudem die Chance, exklusive Tickets für

die Verleihung zu gewinnen.



1LIVE KRONE 2016



Produktion: 1LIVE

Moderation: Wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben

Ort: Jahrhunderthalle, Gahlensche Straße 15, 44793 Bochum

Termin: Donnerstag, 1. Dezember 2016



Sendetermine:

Live in 1LIVE und auf 1live.de, Donnerstag, 1. Dezember, 20:15 Uhr

WDR Fernsehen, Donnerstag, 1. Dezember, 20:15 Uhr

One, Donnerstag, 1. Dezember, 20:15 Uhr und 1.00 Uhr (Wdh.)

Das Erste, Freitagnacht auf den 3. Dezember, 1.15 Uhr



1LIVE KRONE 2016 - Kategorien und Nominierte:



Bester Künstler:

Robin Schulz, Clueso, Felix Jaehn, Tim Bendzko, Bosse, Mark Forster



Beste Band:

AnnenMayKantereit, Sportfreunde Stiller, Silbermond, 257ers,

Beginner, Boy



Bester Live-Act:

Andreas Bourani, K.I.Z., AnnenMayKantereit, CRO, Joris, Deichkind



Beste Single:

Alle Farben feat. Younotus - "Please Tell Rosie"

Felix Jaehn feat. Alma - "Bonfire"

Max Giesinger - "80 Millionen"

Topic feat. Nico Santos - "Home"

Mark Forster - "Wir sind groß"

EFF - "Stimme"

Sportfreunde Stiller - "Das Geschenk"

Philipp Poisel - "Erkläre mir die Liebe"



Bester Hip-Hop-Act:

Sido, Bonez MC & Raf Camora, Prinz Pi, MoTrip, Beginner, 257ers



Video-Krone:

Shawn Bu & T7Production - "Darth Maul: Apprentice - A Star Wars

Fan-Film"



BeHaind - "YouTube - Eine BeSCHANDsaufnahme"



Kurzgesagt - "In a nutshell - What Happened Before History? Human

Origins"



Zukar - "Wer sind diese Deutschen?"



Julien Bam - "Mein Disstrack - Roast Yourself Challenge"



Comedy-Krone:

Wird von der 1LIVE-Redaktion verliehen.



Sonderpreis:

Wird von der 1LIVE-Redaktion verliehen.





