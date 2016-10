DVB-T2-Receiver mit H.265/HEVC für Full-HD-TV, HDMI und SCART, LAN, USB

Jetzt Antennen-Fernsehen in Full-HD-Qualität geniessen - besser als Sat!

DVB-T2-Receiver mit H.265/HEVC für Full-HD-TV, HDMI und SCART, LAN, USB

(firmenpresse) - Umschalten auf das beste Fernseh-Erlebnis: Nur mit DVB-T2 empfängt man ab Mitte 2017 überall in Deutschland das unverschlüsselte Fernsehprogramm per Antenne in voller Full-HD-Qualität!

Digitales Fernsehen auf jedem Gerät - ob Flachbild-TV oder alter Röhren-Fernseher: Dank SCART- und HDMI-Anschluss erlebt man mit diesem Receiver von auvisio die ganze Welt des digitalen terrestrischen Fernsehens auf fast jedem TV-Gerät!

Die beste Bildqualität, die es je beim Antennen-Fernsehen gab: Mit der Unterstützung für den modernen H.265/HEVC-Bildkompressions-Codec empfängt man Full-HD-Programme in voller 1080p-Auflösung - besser als über Satellit!

Immer, was gerade läuft: Der elektronische Programmführer informiert ausführlich über das aktuelle Fernseh-Programm. So wählt man gezielt den Sender aus, auf dem gerade die Lieblings-Sendung läuft.

Inhalte von USB-Medien abspielen: Per integriertem Media-Player geniesst man Filme, Videos und mehr von USB-Stick und externer Festplatte direkt auf dem Fernseher!

- DVB-T2-Receiver DTR-400.fhdfür terrestrischen digitalen Fernsehempfang in Full HD

- Empfängt alle unverschlüsselten DVB-T2-Sender in Full-HD-Qualität

- TV- und Radio-Modus

- Elektronischer Programmführer(EPG)

- Media-Playerfür die Wiedergabe von Inhalten von USB-Stick oder Festplatte

- Empfang von Internet-Dienstenwie Wettervorhersage via LAN-Anschluss möglich

- Fernbedienung mit 45 Tasten

- 3 Bedientasten an der Gehäuse-Front: Programmwechsel +/-, Ein/Aus

- LED-Display zur Anzeige von Uhrzeit, Sendernummer und Geräte-Status

- Unterstützte Video-Codecs: H.265/HEVC, H.264, Xvid, MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1

- Unterstützte Audio-Formate: Dolby Digital, Dolby Digital Plus

- Unterstützte Frequenz-Bereiche: VHF 174 - 230 MHz, UHF 470 - 862 MHz

- Anschlüsse: Antennen-Ein- und Ausgang, LAN (RJ-45), HDMI 1.4, S/PDIF koaxial (Cinch), SCART, USB

- Status-LED

- Stromversorgung Receiver: 230 V (Euro-Stecker), Fernbedienung: 2 Batterien/Akkus Typ AAA/Micro (bitte dazu bestellen)

- Masse: 168 x 97 x 36 mm, Gewicht: 345 g

- DVB-T2-Receiver inklusive Fernbedienung und deutscher Anleitung

Preis: CHF 49.95 statt empfohlenem Herstellerpreis von CHF 134.95

Bestell-Nr. PX1980

Zum DVB-T2-Receiver mit H.265/HEVC für Full-HD-TV, HDMI und SCART, LAN, USB





Die PEARL Schweiz GmbH wurde 1996 als eigenständiges Unternehmen der PEARL-Gruppe gegründet um speziell auf den Schweizer Markt einzugehen. Das Produktsortiment umfasst vor allem Computer- und Druckerzubehör, Unterhaltungselektronik, Navigationsgeräte, Tablet-PCs, Smartphones und Software sowie zahlreiche Artikel für Haushalt, Wellness, Lifestyle, Sport, Freizeit und Fun. Der Onlineshop www.pearl.ch zählt inzwischen über 15 000 Produkte und ist zusammen mit dem grossen 300-seitigen Katalog, der sechsmal im Jahr erscheint, der Hauptabsatzkanal.

PEARL Schweiz hat bereits über 250 000 zufriedene Stammkunden in der ganzen Schweiz, darunter zahlreiche Firmen, Versicherungen, Schulen und Behörden. In den Factory Outlets in Basel/BS, Egerkingen/SO, Pratteln/BL und Spreitenbach/AG können die Artikel auch direkt erworben werden. Weitere Eröffnungen von Factory Outlets in der ganzen Schweiz sind in Planung.

