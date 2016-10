DuMont-Aufsichtsrat Hans Werner Kilz: "Berlin soll von 2018 profitabel arbeiten"

(ots) - Erstmals nimmt der Publizist Hans Werner Kilz,

Mitglied des Aufsichtsrat der DuMont Mediengruppe, ausführlich

Stellung zum massiven Umbau am Standort Berlin. Im Gespräch mit dem

Mediendienst kress.de sagt Kilz: "Jede Stelle, die wegfällt, bedeutet

für die oder den Betroffenen eine soziale Härte. Die DuMont-Gruppe

wird sich um jeden einzelnen Fall kümmern, wie es in diesem Hause

Tradition ist. Soziale Verantwortung gehört zur Kultur des Kölner

Medienhauses."



Für Hans Werner Kilz steht fest, dass nur ein radikaler Neuanfang

in Berlin das Haus nach vorne bringen kann: "Die DuMont Mediengruppe

wagt einen Schritt, den andere Zeitungshäuser bisher nur zaghaft oder

noch gar nicht gegangen sind. Es wäre mein Wunsch, dass dieser

Neuanfang gelingt und für die Medienkultur in Deutschland ein Zeichen

setzt", so Hans Werner Kilz zum Mediendienst kress.de.



Die "Schwarze Null" sollen "Berliner Zeitung" und "Berliner

Kurier" so schnell wie möglich erreichen: "Der Vorstand will mit dem

neuen Konzept von 2018 an profitabel arbeiten. Wir im Aufsichtsrat

trauen und vertrauen ihm", so Publizist Kilz, früher Chefredakteur

vom Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" und danach von der "Süddeutschen

Zeitung".



Die "Berliner Zeitung" solle die führende Abo-Zeitung in der

Bundeshauptstadt werden, lautet der Wunsch von Kilz. Zudem werde es

eine neue 12-Uhr-App geben.



Mehr auf kress.de, dem Mediendienst: http://nsrm.de/-/3rx







