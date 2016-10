„Stock Day Report - Die besten Aktien für 2017“



(firmenpresse) - Stock Day Report - Die besten Aktien für 2017



Frankfurt 28. Oktober 2016



2017 AUF DIE RICHTIGE MISCHUNG WIRD ES ANKOMMEN



Elf kanadische Aktien in einem Portfolio das Gold, Silber, Kupfer, Zink, Blei, Seltene Erden, Grafit, Lithium, Kobalt und Silikat abdeckt.



Nach vier sehr schwierigen, aber auch bereinigenden Jahren, ist der Rohstoffsektor seit Januar 2016 wieder auferstanden. Die Intensivstation hat der Patient verlassen und im Laufe des Jahres erholte er sich prächtig. Die mutigen Investoren konnten sicher schon einige Gewinne einfahren.



Value Relations richtet den Blick auf 2017 - Auf die richtige Mischung wird es ankommen und wir bieten Ihnen unsere Mischung zum Erfolg an. Uns ist es ein Anliegen, Ihnen eine nicht nur bunte, sondern gute und für Sie in der Zukunft ertragreiche Auswahl an profitabel wirtschaftenden Unternehmen aufzuzeigen und dabei gleichzeitig eine Streuung des Risikos zu berücksichtigen. Deshalb haben wir Produzenten, angehende Produzenten, fortgeschrittene Explorationsunternehmen und reine Explorationsgesellschaften für Sie zusammengestellt. Chefredakteur Christoph Brüning



Um die Studie aktueller und inhaltlich interessanter zu gestalten wurde ein neues Konzept eingeführt. Die Standards, wie die Unternehmensbeschreibung und die Übersicht zur aktuellen Entwicklung sind geblieben. Neu ist das aktuelle Vorstandsinterview, welches aus fünf Fragen und fünf Antworten zu den wichtigsten Themen besteht.



Hier die elf Unternehmen in der Studie:

Endeavour Silver, Avino Silver & Gold Mines, Rogue Resources, Altair Resources, Lincoln Mining, Golden Dawn, Sienna Resources, Cruz Capital, Noram Ventures, Avalon Advanced Materials und Great Panther



Die Studie können Sie unter folgendem Link herunterladen:



http://www.value-relations.de/fileadmin/user_upload/StockDayReport/besteaktien2017-09.pdf





Kontakt:

Value Relations GmbH

Gartenstraße 46

D-60596 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (69) 9592 46-0

Fax: +49 (69) 9592 46-20

info(at)vrir.de

www.value-relations.de







