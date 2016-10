Kredit ohne Schufa bereits ab 200 Euro - ohne Zusatzgebühren und Vorkosten!

Kredite von wenigen Hundert Euro sind bei Konsumenten zunehmend gefragt. So zum Beispiel für kleinere Anschaffungen oder zum Ausgleich für stark überteuerte Dispokredite. Denn verständlicherweise wollen sich viele Leute möglichst wenig verschulden. Doch Grossbanken vergeben lieber grössere Kreditsummen und lehnen Kleinstkredite häufig ab oder verlangen dafür hohe Gebühren. Umso besser, dass es Alternativen gibt!

Kredit ohne Schufa bereits ab 200 Euro - ohne Zusatzgebühren und Vorkosten!

(firmenpresse) - Das Schweizer Kreditinstitut Bon-Kredit ermöglicht Kreditkunden hingegen schon seit langem auch Kleinkredite von wenigen Hundert Euro. Bei Bon-Kredit gibt es Kleinkredite bereits ab 200 Euro, auch ohne Schufa! Anders als die Bank ist Bon-Kredit der Meinung, dass Verbraucher nur so viel Geld leihen sollten wie Sie auch tatsächlich brauchen. Und dann gibt es noch einen weiteren Unterschied zur Bank: Auch Kredite ohne Schufa-Auskunft sind möglich!



Die Online-Kreditanfrage bei Bon-Kredit ist einfach und kundenfreundlich: Um die das komplette Online-Formular auszufüllen, sind weniger als fünf Minuten nötig. Nachdem Sie Ihren Kreditantrag abgeschickt haben, können Sie sich bequem zurücklehnen und Bon-Kredit die Arbeit machen lassen. Die Spezialisten von Bon-Kredit suchen dann bei bis zu 20 verschiedenen Banken im In- und Ausland nach der optimalen Finanzierung für Sie.



Um ein Darlehen zu erhalten, sind drei Voraussetzungen zu erfüllen:

1. Sie müssen volljährig sein.

2. Sie haben Ihren Wohnsitz und ein Konto in Deutschland.

3. Ihr Einkommen reicht für die Bedienung der Raten aus und liegt idealerweise über 1.000 Euro monatlich.



Wenn alle drei Voraussetzungen erfüllen, holen Sie sich jetzt hier Ihr kostenfreies und unverbindliches Kreditangebot unter:



http://www.kmuinnovation.com/gratis-kreditangebot/bon-kredit.htm



Der Schweizer Bon-Kredit ist seit 40 Jahren Deutschland’s Marktführer für Sofortkredite mit oder ohne Schufa-Auskunft. Sofortkredite bis 100.000 Euro sind bei Bon-Kredit auch dann möglich, wenn andere Kreditbanken bereits abgelehnt haben. Der Kunde erhält ein kostenloses Kreditangebot mit oder ohne Schufa, auch am Wochenende. Bei Bon-Kredit gibt es auch Kredite für Selbständige, Unternehmer und Gewerbetreibende.



KMU-INNOVATION

INNOVATION & VENTURE MANAGEMENT

Dr. Franz Beeler & Partner

Schönenbodenstrasse 2

CH-6410 Goldau



Telefon: +41 (0)41 855 62 92

Mobile: +41 (0) 77 417 44 47

E-Mail: office(at)bonkredit24h.de



Internet: http://bonkredit24h.de



Datum: 29.10.2016 - 11:21

Sprache: Deutsch

News-ID 1418403

Anzahl Zeichen: 1949

