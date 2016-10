Zeitmanagement? Kurzlehrgang für den schnellen Erfolg

(LifePR) - Wer kennt das nicht? Am Schreibtisch, im Email-Postfach häufen sich die unerledigten Aufgaben, der Arbeitsanfall scheint ins Unermessliche zu steigen. Jeder Berufstätige lernt im Laufe seiner beruflichen Tätigkeit mehr oder weniger gut in der vorgesehenen Zeit die anfallenden Arbeiten zu erledigen. Hilfreich dabei sind Methoden, die dabei helfen, anstehende Aufgaben und Termine innerhalb des zur Verfügung stehenden Zeitraums abzuarbeiten.

Unter Zeitmanagement versteht man die Selbstorganisation, allfällige Jobs sinnvoll zu strukturieren und den Arbeitstag sinnvoll zu planen.

Die ebam Akademie bietet am 11.11.2016 ein Tagesseminar in München zu diesem Thema an und bietet wertvolle Hilfestellung zur besseren Arbeitsorganisation an. Mit Hilfe eines erfahrenen Dozenten lernen die Teilnehmer die Praktiken sinnvollen Zeitmanagements. Damit Arbeit wieder Spaß macht!

Die ebam Business Akademie bietet seit 1993 Aus- und Weiterbildungen sowohl berufsbegleitend als auch Vollzeit an. ebam Standorte sind München, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart und Köln.

Das Schulungsangebot reicht von Tagesseminaren über Kurzlehrgänge bis hin zu mehrmonatigen Qualifizierungen. Interessierte finden Kurse, die auf IHK-Abschlüsse vorbereiten als auch ebam-interne Abschlüsse.

Das Qualitätsmanagementsystem der ebam Akademie ist nach AZAV zertifiziert, fast das gesamte Kursprogramm kann mit einem Bildungsgutschein besucht werden.





