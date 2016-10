"Mann im Mond": ZDF-Thriller um eine Kindesentführung entsteht in Berlin / Roeland Wiesnekker, Meike Droste und Silke Bodenbender in den Hauptrollen (FOTO)

(ots) -

Ein kleines Kind verschwindet aus seinem Bett, und für

Hauptkommissar Martin Brühl beginnt ein Albtraum. In dem ZDF-Thriller

mit dem Arbeitstitel "Mann im Mond", der zurzeit in Berlin und

Umgebung gedreht wird, ist Roeland Wiesnekker in der Rolle des

Hauptkommissars zu sehen. In weiteren Rollen spielen Meike Droste,

Silke Bodenbender, Anja Kling, Marc Ben Puch, Magnus Krepper, Sara

Fazilat, Michael Schenk, Michael Rotschopf und andere. Das Drehbuch

schrieben Christoph Darnstädt und Annette Simon, Regie führt Andreas

Senn.



In einem Villenviertel am Rand von Berlin ziehen Kinder und Eltern

singend durch den Novemberabend: Laternenumzug. Der neunjährige

Janosch kennt alle - bis auf die unscheinbare Frau (Silke

Bodenbender), die etwas abseits einen Buggy schiebt. Das Kind darin

hat die Mütze über die Augen gezogen. Als Janosch diese lupft, ist er

irritiert: Es ist eine Puppe.



Zur gleichen Zeit schleicht Fernsehmoderatorin Caroline Schäfer

(Anja Kling) ins Kinderzimmer, um einen Blick auf ihre schlafende

Tochter zu werfen. Doch das Bett ist leer. Es scheint ausgeschlossen,

dass die fast zweijährige Paulina das Bettchen alleine verlassen hat.

Unverzüglich wird die Umgebung durchkämmt. Der leitende Ermittler

Martin Brühl (Roeland Wiesnekker) vermutet, dass das "Promikind"

gekidnappt wurde. Er sieht Parallelen zu einem Fall zwei Jahre zuvor,

bei dem ebenfalls ein Kind aus seinem Bett verschwand. Es war ihm

nicht gelungen, das Kind wieder zu finden. Eine Lösegeldforderung

bleibt im aktuellen Fall zunächst aus. LKA-Psychologin Susanne (Meike

Droste) sieht in der Überforderung der Moderatorin ein mögliches

Motiv für den Täter. Gibt es doch einige, die Caroline für eine

schlechte Mutter halten, darunter ihr Mann Till (Magnus Krepper). Als

dann doch noch eine Lösegeldforderung eingeht und mit dem



neunjährigen Nachbarsjungen Janosch ein weiteres Kind verschwindet,

scheint die Situation auf eine Katastrophe zuzusteuern.



"Mann im Mond" ist eine ZDF-Auftragsproduktion der good friends

Filmproduktions GmbH. Produzenten sind Moritz von der Groeben und

Nataly Kudiabor. Die Redaktion im ZDF hat Daniel Blum. Ein

Sendetermin steht noch nicht fest.



http://twitter.com/ZDFpresse



http://facebook.com/ZDF



Ansprechpartnerin: Maike Magdanz, Telefon: 030 - 2099-1093;

Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk(at)zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:

06131 - 70-16100, und über

https://presseportal.zdf.de/presse/mannimmond







Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121



Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ZDF 50665-0-1-o.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 29.10.2016 - 11:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1418406

Anzahl Zeichen: 3020

Kontakt-Informationen:

Firma: ZDF 50665-0-1-o.jpg

Stadt: Mainz





Diese Pressemitteilung wurde bisher 89 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung