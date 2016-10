ALFA-Partei: Pressemitteilung zum Thema Elternrecht und staatlichem Zwang

(firmenpresse) - Die Mitglieder der Allianz für Fortschritt und Aufbruch sind der gleichen Auffassung wie die Eltern dieses 13 jährigen Jungen, welcher nicht bei einer Exkursion seiner Klasse in eine Moschee mitgehen wollte. Niemand sollte dazu gezwungen werden, ein Gotteshaus zu betreten. Wir verstehen solche Ausflüge als eine freiwillige Angelegenheit, bei der die Eltern von Unter-14jährigen das Recht haben, dem entweder zuzustimmen oder es abzulehnen. Ab einem Alter von 14 Jahren sollte das Recht dieser Entscheidung bei dem Schüler/der Schülerin selbst liegen, ob er/sie an einem solchen Ausflug teilnehmen möchte.

Ausflüge in Gotteshäuser, gleich welcher Religion sie angehören, unter staatlichen Zwang zu stellen, empfinden wir als ungerechtfertigten Eingriff in die Privatsphäre der Bürger unseres Landes.



Das Gesetz gibt der Partei recht. Denn wenn wir einen Blick in unser Grundgesetz (GG) werfen, so finden wir sogleich auf den ersten Seiten die entsprechenden Gesetze, die unseren Protest legitimieren:



Ein Beispiel hierzu:



In Art. 2 Abs. 1 GG steht: „Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsgemäße Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.“



Die Mitglieder sehen nicht, dass der Schüler und seine Eltern die Rechte anderer verletzt hätten oder gegen die verfassungsgemäße Ordnung oder das Sittengesetz verstoßen hätten.



Art. 4 Abs. 1 GG beinhaltet: „Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.“



Das bedeutet für uns Mitglieder, dass die Familie das Recht hat, religiöse Bekenntnisse abzulehnen, da ihnen die Freiheit zur persönlichen Weltanschauung gegeben ist.



Aus diesem Grund haben einige Mitglieder diese Online-Petition gestartet, um sowohl den Eltern als auch der Staatsanwaltschaft Itzehoe unsere Solidarität mit den Eltern des Schülers zu demonstrieren.





https://www.openpetition.de/petition/online/online-petition-zum-thema-elternrecht-und-staatlichem-zwang



Im Falle einer Verurteilung zur Zahlung des Bußgeldes, wird die Allianz für Fortschritt und Aufbruch Elbe-Weser diese Zahlung übernehmen. Eltern sollten nicht der Willkür des Staatsapparats ausgesetzt sein, und damit alleine dastehen. Unsere Partei ist auf Ihrer Seite, und setzt sich mit dieser Online-Petition für die Durchsetzung Ihrer Rechte ein.





Holger Großmann



Die jungen Reformer sind die offizielle Jugendorganisation der Partei Allianz für Fortschritt und Aufbruch, welche sich im Sommer 2015 gegründet hat. Im politischen Spektrum befindet sie sich auf der liberal-konservativen Linie. In der Parteienlandschaft vertritt sie die bürgerliche Mitte.

Junge Reformer

Holger Großmann

Mitglied des Bundesvorstands der jungen Reformer

Organisations- und Veranstaltungsmanager



Geschäftsstelle Hessen:

Sandra Meyer

Gederner Straße 28

60435 Frankfurt



h.grossmann(at)jungereformer.eu



015140102970

Firma: Junge Reformer

Ansprechpartner: Holger Großmann

Stadt: Frankfurt

Telefon: 015140102970



