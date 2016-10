SZENE HAMBURG veröffentlicht Deutschlands ersten Schietwetterguide

Hamburg. Schietwetter. Wo so mancher sich lieber gern auf die Couch kuschelt, hat die SZENE HAMBURG bessere Ideen. Und die wurden druckfrisch in Deutschlands erstem Schietwetterguide zusammengestellt!

(firmenpresse) - Auf mehr als 140 Seiten stellt die Redaktion der SZENE HAMBURG die schönsten, aufregendsten, lustigsten, leckersten, entspannendsten und kurzweiligsten Orte in und um die Hansestadt in einem handlichen Taschenbuch vor. Dazu passend erzählt "Schirmherrin" Carola Vertein, warum sie die Menschen nicht im Regen stehen lässt. Außerdem kommen Hamburger zu Wort, die auch bei Wind und Wetter draußen ihren Job erledigen. Dazu gibt es einen Blick hinter Hamburgs Bierbraukessel und viele spannende Stadtteil-Touren für Regentage. Mehr als 300 Adressen zum Shoppen, Essen, trinken, Feiern und Erleben bringen graue Tage zum Strahlen.



"Der Freizeitguide soll Hamburgern und Touristen zeigen, wie schön die Stadt auch bei echtem Pladdelwetter ist", so Redaktionsleiterin Ilona Lütje. Dies zeigt auch die Bilderstrecke, die das SZENE HAMBURG Team zusammen mit dem Fotografen Jérome Gerull produziert hat. Schließlich ist Schwerwetter erste wenn die Heringe auf Augenhöhe schwimmen…



SZENE HAMBURG Schietwetter, 7,50 Euro, ISBN 978-3-946677-03-1, überall im Handel oder unter www.szene-hamburg.com





Im VKM Verlagskontor für Medieninhalte GmbH erscheint seit Anfang 2015 monatlich Deutschlands ältestes Stadtmagazin, die SZENE HAMBURG. Seit 1973 berichtet die Redaktion darin über gesellschaftliche Themen und stadtpolitische Entwicklungen in Hamburg. Zusätzlich präsentiert SZENE HAMBURG Film- und Theaterkritiken, aktuelle Konzerthighlights und Kunstausstellungen, Clubevents und Tonträger, kurz: einen umfassenden Überblick über Hamburgs Kulturlandschaft – inklusive großem Veranstaltungskalender.



Zudem ist VKM mit dem kostenlosen Kulturmagazin hamburg:pur in der Stadt vertreten. Darüberhinaus erscheint im Verlagskontor neben zahlreichen Sonderpublikationen mit SZENE HAMBURG ESSEN+TRINKEN einmal jährlich der wichtigste Restaurantführer der Stadt. Der Gastroguide testet regelmäßig, anonym und unabhängig die interessantesten Lokale der Hansestadt.

