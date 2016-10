Bedruckte Weihnachtskugeln mit Logo - das perfekte Werbegeschenk!

Seit vier Jahren bedruckt die Agentur & Druckerei Murr GmbH zu Weihnachten individuelle Weihnachtskugeln mit Logos, Slogans, Namen oder Fotos.

Bunt bedruckte Weihnachtskugeln mit Logos, Namen oder Fotos

(firmenpresse) - Bedruckte Weihnachtskugeln mit Logo - die besondere Geschenkidee



Das Weihnachtsfest steht vor der Tür - die Suche nach individuellen Geschenken beginnt: Dabei wollen aber nicht nur Freunde und Verwandte beschenkt werden, auch Geschäftspartner und Kunden freuen sich über eine kleine Aufmerksamkeit. Doch wie kann man in der heutigen Zeit noch ein Ausrufezeichen mit seinem Präsent setzen? Natürlich mit einer individuellen Gestaltung eines dekorativen Geschenks! Die Weihnachtskugeln sind nicht nur schön anzusehen, sie haben auch das Zeug zum echten Lieblingsobjekt. Die Suche nach einer tollen Geschenkidee kann endgültig eingestellt werden. Wer seine Weihnachtskugeln individuell gestalten möchten, ist beim Team der Agentur & Druckerei Murr GmbH genau richtig. Dabei kann der Kunde seine Vorstellungen in die Tat umsetzen und sich am Ende voll und ganz mit den Weihnachtskugeln identifizieren. Individuell bedruckte Weihnachtskugeln sorgen für viel Freude bei der Geschenkübergabe. Doch welche Vorzüge haben die Weihnachtskugeln der Agentur & Druckerei Murr GmbH eigentlich?



Persönliche und originelle Werbegeschenke - bedruckte Weihnachtskugeln kommen einfach gut an



Die Weihnachtskugeln werden aus hochwertigem Glas gefertigt. Diese Qualität schätzen die Kunden auf Anhieb. Wer seine Weihnachtskugeln bedruckt, der darf keine Kompromisse eingehen und sollte auf unsere qualitativ hochwertigen Materialien setzen. Auch bei den Bestelldetails erweist sich die Agentur & Druckerei Murr GmbH als flexiblen Partner. So ist sogar eine Bestellung von kleinen Mengen möglich und dadurch kann zum Beispiel der Firmenweihnachtsbaum in den Mittelpunkt gerückt werden. Die Kreativität steht bei diesem Geschenk eben im Mittelpunkt und so könnte ein Unternehmen zum Beispiel seine Weihnachtskugeln mit Logo bedrucken. Es ist also ganz einfach, seine Weihnachtskugeln individuell zu gestalten und auch für interne Festlichkeiten bietet sich dieses Präsent ganz hervorragend an. Vielleicht soll den Kunden auch eine besondere Freude gemacht werden. Wenn die Weihnachtskugel bedruckt ist, dann stellt sie natürlich auch das perfekte Werbegeschenk dar. Selbst Einzelnamen können auf der Kugel platziert werden, wodurch zum Beispiel geschätzten Mitarbeitern eine besondere Freude gemacht wird. Aber auch Geschäftspartner werden sich über diesen außergewöhnlichen Clou freuen. Die Versand- und Verpackungsmöglichkeiten der Weihnachtskugeln scheinen ebenfalls grenzenlos zu sein. So ist sogar ein direkter Einzelversand der Weihnachtskugeln möglich. Dadurch dürfen sich die Kunden auf eine noch höhere Flexibilität freuen. Neben dem Einzelversand gibt es auch Einzelverpackungen für die Kugeln, welche Geschäftspartner und Kunden persönlich überreicht werden können. Wer seine Weihnachtskugeln bedruckt, der setzt auf ein Geschenk mit persönlicher Note und gerade im Geschäftsleben sollte darauf nicht verzichtet werden. Die Zeit der klassischen Werbegeschenke ohne bleibenden Eindruck ist endgültig vorbei. Heutzutage sollte sich jeder etwas Besonderes einfallen lassen, um im Gedächtnis zu bleiben. Wer Weihnachtskugeln individuell gestaltet und bedruckt, der setzt mit Sicherheit auf das richtige Pferd.





Kreativität ist Trumpf



Das perfekte Weihnachtsgeschenk ist mit unseren Weihnachtskugeln also gefunden, doch nun geht es an die individuelle Gestaltung. Hier könnten die Weihnachtskugeln mit Logo bedruckt werden oder auch die Anbringung eines persönlichen Fotos ist umsetzbar. Ob einfarbiges Logo oder vollfarbiges Bild, bei uns ist fast alles möglich. Kurzum hat der Kunde die Qual der Wahl und kann eine Weihnachtskugel erschaffen, die ganz genau seinen Vorstellungen entspricht. Wer seine Weihnachtskugeln bedruckt, der wird vom Ergebnis auf jeden Fall begeistert sein. Gerade Weihnachtskugeln mit Logo sind bei Firmen sehr beliebt, da das Logo optimal in Szene gesetzt wird und so das Unternehmen in Erinnerung bleibt. Diese Weihnachtskugel findet ganz bestimmt ihren Platz auf dem Weihnachtsbaum, denn selbst gestaltete Weihnachtskugeln sorgen für Furore. Wer seine Weihnachtskugeln mit Logo bedrucken lässt, der kann sich auf unsere Kreativität und Beratung verlassen. Vielleicht soll ja auch ein Schriftzug den Weihnachtskugeln den letzten Schliff verleihen? Jeder sollte es einmal ausprobieren und dieses Weihnachtsfest zum unvergesslichen Erlebnis machen.













Agentur & Druckerei Murr - ein bekannter Name in der Branche

Das 1929 als Verlag und Druckerei gegründete Unternehmen hat sich in den Jahrzehnten seither zu einer Full Service Agentur entwickelt. Der Betrieb, nach wie vor im Familienbesitz, ist dank innovativer Technik und exzellenter Mitarbeiter in allen Bereichen des Druckens zuhause. Das sind nach wie vor die Printmedien, zudem Internet, Design, Marketing und schließlich Werbemittel. Dieser letzte Aspekt schließt neben vielem anderen auch bedruckte Ostereier ein. Die durchweg zufriedenen Kunden stammen vorwiegend aus dem klein- und mittelständischen Bereich.



Die Geschäftsführung wie auch jeder Einzelne im Unternehmen legt größten Wert auf herausragende Qualität, schnelle und sichere Lieferung sowie auf absolute Zuverlässigkeit.



