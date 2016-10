Vareler Outdoor-Spezialist Jeff Green unterstützt 7summits4help

Bremen, Varel. Das weltweite Spendenprojekt 7summits4help hat die erste Unterstützung gewonnen. Das Outdoor-Label Jeff Green aus Varel sponsort Nicolas Scheidtweiler mit Bekleidung bei seinen Vorhaben.

Nicolas Scheidtweiler, 7summits4help

(firmenpresse) - „Ich freue mich darüber, den ersten Sponsor für 7summits4help gewonnen zu haben. Es ist Partner, der mit seinen sozialen Standards zu diesem karitativen Projekt für die German Doctors passt. Daneben hat mich die Qualität der Produkte überzeugt“, so Initiator Nicolas Scheidtweiler.



Matthias Warns, Geschäftsführer von Jeff Green, betont: „7summits4help ist ein Projekt, das wir vorbehaltlos unterstützen. Das Engagement für die German Doctors passt zu unseren Ansprüchen, an den Produktionsstandorten die Lebensbedingungen zu verbessern.“













http://www.7summits4help.com



Über 7summits4help:

Das Projekt 7summits4help sammelt Spenden für Hilfsprogramme auf den sieben Kontinenten. Nicolas Scheidtweiler entwickelte das Projekt nachdem er lange nach einer Idee gesucht hatte, wie er den Menschen, denen er auf seinen Reisen und in den Einsätzen begegnete, helfen kann. 7summits4help startet 2016 und läuft bis 2021. In diesem Zeitraum besteigt Nicolas Scheidtweiler auf eigene Kosten die Seven Summits und will Spendengelder bis zu 250.000 EUR sammeln, die direkt den German Doctors zufließen. Weitere Informationen unter www.7summits4help.com.



Über Jeff Green:

Die JG Jeff Green Vertriebs GmbH mit Sitz in Varel vertreibt hochwertige Outdoor-Bekleidung. Sie setzt dabei auf die Faktoren Multifunktion, bester Qualität und hohem Gebrauchswert. Die Jeff Green Produktion unterliegt dem internationalen Standard SA 8000:2001. Er verbietet u.a. Kinderarbeit und enthält klare Regeln für Arbeitszeiten, Entlohnung, sozialen Leistungen und Gesundheitsvorsorge. Weitere Informationen unter www.jeffgreen.com.



Über die German Doctors e.V.:

Die German Doctors wurde vor über 30 Jahren in Bonn gegründet. Seitdem führte die Hilfsorganisation 6.700 Einsätze mit mehr als 3.100 Medizinerinnen und Medizinern durch. Schwerpunkte sind die Gesundheitsversorgung und die Ausbildung benachteiligter Menschen in den Einsatzregionen. Die German Doctors sind mit dem offiziellen DZI-Spendensiegel ausgezeichnet. Weitere Informationen unter www.german-doctors.de.

n/a

