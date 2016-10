Der Tagesspiegel: SPD-Vize Olaf Scholz warnt vor Ausrufung des SPD-Kanzlerkandidaten vor Anfang nächsten Jahres: Eine Partei, die das Land regieren will, muss sich ernsthaft verhalten

(ots) - Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Olaf Scholz

hat seine Partei davor gewarnt, den eigenen Kanzlerkandidaten zu früh

auszurufen. "Eine Partei, die das Land regieren will, muss sich

ernsthaft verhalten", sagte Scholz dem in Berlin erscheinenden

"Tagesspiegel am Sonntag". Dazu gehöre, "dass man sich an

Verabredungen hält, gerade was das Verfahren bei der

Kanzlerkandidatur angeht". Scholz fügte hinzu: "Es bleibt dabei: Der

Vorsitzende wird bis Anfang des nächsten Jahres einen Vorschlag

machen."



Auf die Frage, ob er selbst als Kanzlerkandidat der SPD zur

Verfügung stehe, falls Gabriel verzichte, sagte der Erste

Bürgermeister Hamburgs: "Netter Versuch. Wir sind hier doch nicht

beim Topfschlagen."



Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,

Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.







Pressekontakt:

Der Tagesspiegel

Chefin vom Dienst

Patricia Wolf

Telefon: 030-29021 14013

E-Mail: cvd(at)tagesspiegel.de





Original-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Der Tagesspiegel

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 29.10.2016 - 15:02

Sprache: Deutsch

News-ID 1418420

Anzahl Zeichen: 1206

Kontakt-Informationen:

Firma: Der Tagesspiegel

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 100 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung