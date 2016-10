Sondersendung Live zu

Unterzeichnung CETA-Abkommen und EU-Kanada-Gipfel

(ots) - Sonntag, 30. Oktober 2016, 11.30 Uhr



phoenix ändert sein Programm und zeigt am Sonntag, 30. Oktober

2016, ab 11.30 Uhr live die Unterzeichnung des CETA-Abkommens in

Brüssel. Damit setzt die Europäische Union einen Schlussstrich unter

die schwierigen Verhandlungen zum Freihandelsabkommen mit Kanada, die

auf der Zielgeraden durch die Blockade der wallonischen

Regionalregierung, um drei Tage verzögert worden sind. Die feierliche

Vertragsunterzeichnung durch EU-Ratspräsident Donald Tusk, dem

Präsidenten der Europäischen Kommission Jean-Claude Juncker und dem

kanadischen Ministerpräsidenten Justin Trudeau, ist Bestandteil des

EU-Canada-Gipfels, der nun am Sonntag, 30. Oktober 2016 in Brüssel

stattfindet.



Durch die Sondersendung führt Mareike Bokern, zu Gast im Bonner

Studio ist der Politikwissenschaftler und Europa-Experte Prof. Ludger

Kühnhardt.







