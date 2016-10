AXA PKV-Beitragserhöhung 16 % bis 34 %

(firmenpresse) - Die Beitragserhöhung zum 01.01.2017 der AXA Private Krankenversicherung sieht in der Spitze brutal aus: Um 16,55 % bis zu 34,34 % erhöht sich der monatliche Beitrag. Das können dann auch schon mal 200 EURO mehr ab dem 01.01. sein. So eine erste Auswertung der hc consulting AG, Spezialist für den kostenlosen PKV-Tarifwechsel. Die vom PKV-Verband angekündigte Beitragsanpassung scheint also wirklich außergewöhnlich zu sein.



Hauptgrund sind die niedrigen Zinsen. Wird das erforderliche Zinsniveau nicht erreicht, schreibt der Gesetzgeber eine Beitragserhöhung vor. Wie kann der PKV-Kunde reagieren? Der Weg in die gesetzliche Krankenkasse (GKV) ist oft nicht möglich und auch nicht immer hilfreich. Ein Anbieterwechsel zu einer anderen PKV ist aus einer Vielzahl von Gründen nur selten zu empfehlen.



Einziger Ausweg: Der kostenlose PKV-Tarifwechsel. Kostenlos, damit die gewonnene Ersparnis nicht an einen teuren Berater geht und PKV-Tarifwechsel, weil die Tarifoptimierung ganz einfach der einzige Weg zur Kontrolle der steigenden Beiträge ist.



Die gute Nachricht: Durch einen Tarifwechsel lassen sich die Kosten für eine private Krankenversicherung nachhaltig senken. Diese privaten Krankenversicherungen unterstützen den kostenlosen Tarifwechsel:



Allianz, Alte Oldenburger, ARAG, AXA, Barmenia, Bayrische Versicherungskammer, Central, Continentale, Deutscher Ring, DKV, Gothaer, Hallesche, Hanse Merkur, Inter, Münchener Verein, Nürnberger, R+V, Signal Iduna, SDK, Universa und Württembergische.



Die hc consulting AG (www.hcconsultingag.de) aus Köln ist nach eigenen Erhebungen der Marktführer im kostenlosen Tarifwechsel innerhalb einer bestehenden privaten Krankenversicherung. Finanziert wird die Beratung aus dem bereits bezahlten Verwaltungskostenanteil der laufenden Beiträge.









