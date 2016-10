ALFA-Partei: Pressemitteilung zum Thema Kinderehen

Die Kinderehe soll nun nach dem aktuellen Gesetzentwurf des Bundesjustizminsters legalisiert werden. Die Mitglieder der Partei Allianz für Fortschritt und Aufbruch, ebenso die Jungen Reformer in Hessen sind strikt gegen diesen Vorschlag. Kinder dürfen nicht gegen Ihren Willen Zwangsverehelicht werden.



Es ist bezeichnend für die aktuelle Bundesregierung etwas zu sagen und etwas anderes zu machen.

So schrieb doch Herr Maß vor kurzem auf der Seite des Bundesjustizministeriums: „Zwangsehen dürfen wir nicht dulden, sondern müssen entsprechende Schutzmechanismen für die Betroffenen noch umfänglicher in Gang setzen”. Bild.de vom 29.10.2016 00:55



Die Mitglieder der Partei Allianz für Fortschritt und Aufbruch stimmen der CDU Bundestagsfraktion zu ein generelles Verbot von Kinderehen in Deutschland einzuführen.

Nun sieht es so aus, dass es keinerlei Möglichkeiten mehr gibt eine Kinderehe in Deutschland zu annulieren.



“Irrsinnige Folge: Nach dem neuen Entwurf müsste etwa ein 13-jähriges Mädchen vor Gericht gegen ihren Ehemann aussagen, dass ihr Kindeswohl gefährdet ist. Sollten sich weder das Kind noch das Jugendamt über die Eheschließung beschweren, wird die Ehe faktisch für gültig erklärt.” Bild.de vom 29.10.2016 00:55





www.openpetition.de/petition/online/fuer-ein-striktes-verbot-von-kinderehen





Aufgabe der Eltern ist es, ihren Kindern ein geschütztes und sicheres Umfeld zu gewährleisten. Einige Mitglieder der Partei Allianz für Fortschritt und Aufbruch sowie deren Jugendorganisation der Jungen Reformer haben aus diesem Grunde eine Petition eröffnet, welche bundesweit für ein striktes Verbot der Kinderehen, sowie die generelle Annullierung von im Ausland geschlossenen Kinderehen, wenn diese den Boden der Bundesrepublik betreten.



Die Jungen Reformer sind die Jugendorganisation der Partei Allianz für Fortschritt und Aufbruch, welche sich im Sommer 2015 gegründet hat. Sie vertreten das liberal-konservative Spektrum in der Parteienlandschaft.

Kommentare zur Pressemitteilung