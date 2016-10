Aktivsauerstofftherapie in Eigenregie oder Franchise

Ist es nicht schön eine neue Dienstleistung in der Gesellschaft zu etablieren.

Eine innovative Dienstleistung, die für Menschen aller Altersgruppen erbracht werden kann, um zu helfen wesentlich gesund zu bleiben.

Ein Medizintechnikprodukt, das lange in der Schublade eines Global Players unter Verschluss war, soll jetzt einer großen Anzahl an Menschen zur Verfügung stehen und sensiblen, kundenspezifisch arbeitenden, engagierten Menschen eine Vollexistenz schaffen.

Aktivsauerstofftherapie in Eigenregie oder Franchise

(firmenpresse) - Ziel ist es die Ozonbehandlung, Aktivsauerstoffbehandlung des Mundraumes außerhalb der Arztpraxen zu etablieren.

Es handelt sich um eine effiziente, hochwirksame, schmerzlose, nebenwirkungsfreie Mundbehandlung, die darauf abzielt als eine schonende Methode z. B. Karies, Aphten, Herpes, Mundgeruch entgegenzuwirken.

Mit dem ausgereiften Medizintechnikgerät der Firma MEDOH® GmbH Medizintechnik kann die innovative Ozontherapie, den ganzen Kiefer in einem Schritt behandeln. Das Medizintechnikgerät ist leicht von einer ausgebildeten Person zu bedienen. Arzthelfer/in, Heilpraktiker/in, Zahnarzthelfer/in, Altenpfleger/in können und dürfen das Gerät nach entsprechender Schulung eigenverantwortlich bedienen.



Das Wirkprinzip der Behandlung ist die selektiv bakterientötende Wirkung des atomaren Sauerstoffs O (in status nascendi).Der greift zerstörerisch die Zellmembranen aller zellkernlosen (prokaryontonen) Zellen, wie es Bakterien sind an.

Bei den Bakterien werden in der Zellmembran Kohlenstoffdoppelbindungen aufgebrochen. Ozon reagiert mit den Proteinen der Membranzellwände, die eine negative Ladung haben und zerstört dabei Karies und Bakterien.

Die Zellmembranen enthalten kein Cholesterin, das die Membran schützen würde.

Die körpereigenen Zellen des Menschen haben einen Zellkern (eukaryonten Zellen) und enthalten in den Zellmembranen Cholesterin, dadurch bleiben diese Zellen für Ozon unangreifbar.

Warum Ozon bei der Ozonbehandlung im Dentalbereich während der Ozontherapie vornehmlich Bakterien angreift.

Beim Ozonmolekül handelt es sich chemisch um einen Dipol, der sowohl negativ als auch positiv geladen ist. Die Membran von Bakterien weist dagegen stets eine negative Ladung auf. Aufgrund dessen wird der positive Pol des Ozonmoleküls stark zur Bakterienmembran hingezogen, mit der Folge, dass die Eiweißstruktur der Zellwände in Millisekunden gebrochen wird.



Kosten für den Unternehmer/ Franchisenehmer

1. Raummiete



2. Gerätekosten 11990 Euro netto. Teilfinanzierung und monatliche Abzahlung ist möglich.

3. Monatliche Zahlungen an den Franchisegeber ( falls Franchise)







http://www.altaussee-wesentlich-gesund.at



Mit einem weitreichenden Marketingpaket soll den Franchisenehmern eine ganze Reihe von Vorteilen geboten werden: Vom authentischen Auftritt in geeigneten Räumen mit entsprechendem Mobiliar, über Info- und Zusatzprodukte bis hin zu Schulungen.

Wesentlich gesund für Alle. Das ist eine Verpflichtung. Deshalb ist die Partnerschaft ein logischer Bestandteil unseres Handelns.

Um die Teilnehmer des Franchise-Konzepts mit Hintergrundwissen zu versorgen, bietet Helmuth Focken Biotechnik e.K. in Kooperation mit Medoh® GmbH Medizintechnik Schulungen an. In einem kostenlosen Halb- bzw.Tagesseminar lernen Teilnehmer die Unternehmen die Gründerpersönlichkeiten und die Zusatzprodukte genauer kennen.

Abgerundet wird das Seminar mit Warenkunde zu Chitodent® Produkten, die zusätzlich zur Dienstleistung angeboten werden können, sowie Tipps für Behandlung und Kundenansprache





