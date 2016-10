USA-News-247.de informiert mit News, Infos, Tipps, Fotos, Videos, einem Forum und Anzeigen!

(firmenpresse) - Die USA (Vereinigten Staate (- englisch United States, kurz U.S., US), offiziell Vereinigte Staaten von Amerika - englisch United States of America; abgekürzt USA), kurz auch Amerika (englisch America), sind eine föderale Republik, die aus 50 Bundesstaaten, einem Bundesdistrikt (der Hauptstadt Washington, D.C.), fünf größeren Territorien und etlichen Inselterritorien besteht.



Die insgesamt 48 zusammenhängenden Continental United States und Alaska liegen in Nordamerika, während Hawaii und kleinere Außengebiete im Pazifik beziehungsweise in der Karibik liegen. Die nach Einwohnerzahl größte Stadt ist New York.



Die USA sind der drittgrößte Staat der Erde gemessen an der Fläche von 9,83 Millionen Quadratkilometern[2] (nach Russland und Kanada) und gemessen an der Bevölkerung von etwa 322 Millionen Einwohnern (nach China und Indien).



Aufgrund der Einwanderung von Menschen aus einer Vielzahl von Ländern sind die Vereinigten Staaten eines der ethnisch diversesten und multikulturellsten Länder der Erde.



Die Vereinigten Staaten weisen auch eine sehr hohe geographische und klimatische Diversität auf - mit Lebensräumen wie Bergen und Ebenen, Wäldern und Wüsten, die eine große Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten beherbergen.



Die USA sind ein industrialisierter Staat und die weltweit größte Volkswirtschaft mit einem Bruttoinlandsprodukt in Höhe von rund 16 Billionen US-Dollar im Jahr, was knapp 20 % der globalen Wirtschaftsleistung entspricht.



Laut Weltbank ist die Einkommensungleichverteilung in den Vereinigten Staaten eine der höchsten unter den OECD-Staaten.



Die Wirtschaftsleistung des Landes wird durch den Reichtum an wichtigen natürlichen Ressourcen, eine gut entwickelte Infrastruktur und eine hohe durchschnittliche Produktivität begünstigt.





Obwohl die Wirtschaftsstruktur der Vereinigten Staaten gemeinhin als postindustriell angesehen wird, sind sie nach wie vor einer der weltweit größten Güterproduzenten.



Die Vereinigten Staaten waren 2012 für 39 % der weltweiten Militärausgaben verantwortlich.



Quellen-Hinweis: Inhaltlich u.a. zitiert zu den Themen "USA-News-247.de, USA, News, Infos, Tipps, Fotos, Videos, Forum, Kleinanzeigen, Portal" aus der Internet-Enzyklopädie Wikipedia.



Dieser Beitrag wurde am Freitag dem 28. Oktober 2016 veröffentlicht.







