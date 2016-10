Moderne Snack to go Verpackungen für Fastfood, Imbiss und Lieferservice

Im breiten und vielseitigen Sortiment von Pack4Food24.de finden Gastronomen, Imbissbetreiber, Foodtruckbesitzer, usw. eine riesige Auswahl an praktischen und modernen Verpackungslösungen.

To Go Verpackungen bei Pack4Food24.de

(firmenpresse) - Das Außerhaus-, oder modern gesagt das To Go Geschäft brummt, und verzeichnet in den letzten Jahren enorme Zuwächse. Das liegt nicht nur an einer immer mobiler, und auch hektischer werdenden Gesellschaft, auch Startups und gastronomische Unternehmen haben den Trend zur mobilen Versorgung erkannt und richten ihr Angebot mehr und mehr darauf aus.

Einer der wichtigsten Bausteine für ein erfolgreiches To Go Geschäft sind natürlich die eingesetzten Einwegverpackungen. Eine praktische und moderne Verpackungslösung muss nicht nur den sicheren Transport gewährleisten, sondern auch den sofortigen Verzehr vorm Geschäft oder dem Imbissladen, sowie im Büro oder zu Hause auf der Couch.

Ein Spezialist für derartige To Go Verpackungen ist die Pro DP Verpackungen aus Ronneburg bei Gera in Mitteldeutschland. In Deutschland, Österreich, der Schweiz und vielen weiteren Ländern Europas ist die Pro DP Verpackungen aber vorwiegend mit ihrem Onlineportal Pack4Food24.de bekannt. Hier haben Gastronomen und gastronomische Unternehmen, aber auch Hotels oder Einzelhändler die Möglichkeit 24 Stunden auf ein riesiges Sortiment an modernen To Go Verpackungen, aber auch praktischen Serviceverpackungen, günstigem Einweggeschirr, innovativen Tischprodukten oder leistungsfähigen Reinigungs- und Hygienelösungen zuzugreifen.

Auch im Bereich der modernen Fastfood- und Snack-to-go-Verpackungen bietet der Verpackungsprofi aus Thüringen hier ein umfangreiches Sortiment an Hamburgerboxen, Pizzakartons, Pommesschütten, Chickenboxen, Lunchtüten, Sushi Trays, aber auch modernen Mitnahmeverpackungen für Currywurst, Döner, Pommes und vieles mehr.

Eine große Stärke von Pack4Food24.de ist die breite Auswahl an verschiedenen Designs und Varianten, aber auch einheitlichen Produktlinien für den Verkauf einer Vielzahl an Snacks und Imbissprodukten wie in großen Fastfoodketten.









Pack4Food24.de ist der Onlineshop und Online Produktkatalog des Großhandelsunternehmens Pro DP Verpackungen aus Ronneburg bei Gera im Osten Thüringens. Pro DP Verpackungen ist ein Großhandelsunternehmen für den breiten Bereich der Einweg- und To Go Verpackungen, Takeaway Verpackungen, des Einweggeschirrs aber auch Hygieneprodukte und Reinigungsartikel im Gastronomie-, Fleischerei-, Bäckerei- und Imbissbedarf, sowie dem Bedarf an praktischen Einweglösungen im Lebensmittel Einzelhandel.

Durch das breite Sortiment und das umfassende Servicespektrum von der Beratung bis hin zur Individualisierung eingesetzter Verpackungen, Tragetaschen oder Servietten ist Pro DP Verpackungen der optimale Partner für Restaurants, Bars, Imbissbetriebe, Kantinen und Lebensmittelhändler, um zahlreiche Lösungen aus einer Hand zu erhalten.



Pack4Food24.de

Heidelbergweg 9, 07580 Ronneburg

