Katharina Thalbach: Im Alter an die Uni - Schauspielerin möchte Geschichte oder Archäologie studieren (FOTO)

(ots) -

Die Schauspielerin Katharina Thalbach (62) möchte auf ihre alten

Tage die Hochschulbank drücken. "Wenn ich eines Tages in Rente gehe,

will ich auf jeden Fall noch studieren, in Richtung Geschichte oder

Archäologie", sagte sie dem Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber".

Zwar sollte man laut Thalbach das Gestern und das Morgen nicht so

wichtig nehmen wie das Heute, denn "wir sind nur sehr kurze Zeit auf

diesem Planeten". Trotzdem finde sie das Gestern enorm spannend und

wolle Geschichte studieren: "Weil man da so schön sieht, wie

vergänglich Dinge sind, aber auch, was überlebt."



