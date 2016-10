Schweizer Kredit Rangliste des Monats Oktober 2016

Wenn die Bank wegen negativer Schufa-Einträge den Kredit verweigert, ist der Schweizer Kredit seit vielen Jahren eine einfache und unbürokratische Lösung des Problems. So sind Schweizer Kredite als Alternative zum normalen Deutschen Bankkredit (stets mit Schufa-Auskunft) bei Deutschen Kreditsuchenden sehr gefragt. Aber auch beim Schweizer Kredit wird die Kreditwürdigkeit geprüft.

(firmenpresse) - Wer hat’s erfunden? Was? Den Schweizer Kredit! Antwort: Die Schweiz, genauer die Schweizer Banken! Für wen? Für Deutsche Staatsbürger mit Schufa-Problemen.



Kein Licht ohne Schatten: Leider ist es eine Tatsache, dass sich unter dem Label “Schweizer Kredit” im Internet auch unseriöse Anbieter tummeln, so genannte Kredithaie und Abzocker, die gegen Vorkasse unhaltbare Versprechungen abgeben und diese dann aber nicht einhalten. Der Kreditsuchende hat dann oft bereits Zahlungen geleistet (Vorkasse) und steht dann ohne Kredit im Regen.



Unser innigster Rat: Niemals Vorkasse leisten! Weiteres unter: Schwarze Schafe unter Kreditanbietern!



Die Finanz-Experten des KMU-KREDIT Teams recherchieren und analysieren jeden Monat bereits bestehende und neu angebotene Schweizer Kredite im Internet. Dabei werden auch Feedbacks der eigenen Kreditkunden berücksichtigt, d.h. Rückmeldungen von Kreditsuchenden, welche den KMU-KREDIT Empfehlungen und Kredit-Ranglisten gefolgt sind. Die Resultate der Recherche werden monatlich in Form einer Schweizer Kredit Rangliste publiziert. Kreditinteressierte bekommen damit aktuelle und zuverlässige Informationen über die Zinskonditionen, Kundenfreundlichkeit der Online-Kreditanbieter.



Die besten Schweizer Kredite des Monats Oktober 2016 unter:

http://bonkredit24h.de/schweizer-kredit-rangliste/







Der Schweizer Bon-Kredit ist seit 40 Jahren Deutschland’s Marktführer für Sofortkredite mit oder ohne Schufa-Auskunft. Sofortkredite bis 100.000 Euro sind bei Bon-Kredit auch dann möglich, wenn andere Kreditbanken bereits abgelehnt haben. Der Kunde erhält ein kostenloses Kreditangebot mit oder ohne Schufa, auch am Wochenende. Bei Bon-Kredit gibt es auch Kredite für Selbständige, Unternehmer und Gewerbetreibende.

