Was Sie über die MPU wirklich wissen sollten

Wahres und Falsches über den "Idiotentest"

(firmenpresse) - Die "Medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) - im Volksmund auch "Idiotentest" genannt - ist bei Alkoholsündern gefürchtet. Viele Halbwahrheiten kursieren um diesen Test - aber was stimmt wirklich?



MPU: So bereiten Sie sich vor

Wer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss mit dem Auto fährt, wer rast oder drängelt, muss die Konsequenzen tragen. Wenn das Verkehrsvergehen besonders gravierend ist, kommt eine MPU hinzu. Betroffene wissen dann oft nicht genau, wie sie sich richtig vorbereiten und ihre Probleme anpacken sollen.



Warum ist eine Vorbereitung auf die MPU sinnvoll und wann soll ich damit beginnen?



Betroffene sollten sich so schnell wie möglich nach dem Führerscheinentzug an einen erfahrenen, kompetenten Berater wenden. Professionelle Unterstützung ist nötig, um kritische Verhaltensweisen zu verändern. Es ist nicht das Ziel, dass sich der Betroffene auf die MPU wortwörtlich "vorbereitet", sondern dass er an seiner Einstellung und an sich selbst arbeitet.



Wie viel kostet eine seriöse Vorbereitung?



Individuelle Beratungsgespräche liegen bei etwa 100 Euro, Gruppenmaßnahmen bei um die 600 bis 800 Euro und verkehrstherapeutische Einzelgespräche bei rund 1.000 Euro. Diese Kosten lohnen sich aber auf jeden Fall: Das Bestehen nach einer qualifizierten Vorbereitung ist günstiger als viele Fehlversuche.



Kann man sich auch übers Internet oder mit einem Buch vorbereiten?



Im Internet ist immer Vorsicht geboten, da sich viele schwarze Schafe auf dem Markt tummeln. Auch bei Büchern sollten Betroffene kritisch sein. Der Testknacker von TÜV SÜD ist beispielsweise ein vertrauenswürdiges Buch, das klare und richtige Informationen gibt. Aber ein Buch alleine reicht nicht aus, es sollte immer ein Berater hinzugezogen werden.



Wie läuft eine Vorbereitung ab?



Zusammen mit einem seriösen und kompetenten Berater erstellt der Betroffene einen individuellen Fahrplan, wie er den Weg zurück zum Führerschein meistern kann. Das kann in Beratungsgesprächen, Gruppenmaßnahmen oder verkehrstherapeutischen Einzelgesprächen geschehen.





Was ist besser, in der Gruppe oder Einzeln?



Das ist individuell unterschiedlich. Manche Menschen profitieren davon, sich in der Gruppe mit anderen auszutauschen, andere widmen sich ihren Problemen lieber in einem vertrauensvollen Einzelgespräch.



Wann ist äußerste Vorsicht geboten?



Betroffene sollten einen großen Bogen um Anbieter machen, die Schauspielunterricht anbieten oder mit einer "Geld-zurück-Garantie" oder "100-Prozent-Chance" werben.



Hilft Schauspiel-Unterricht bei der Vorbereitung?



Wer sich nach dem Führerscheinverlust auf eine Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU) vorbereitet, sollte keine Kurse buchen, die mit Schauspielunterricht werben. Denn mit Verstellen komme man beim Gespräch mit den MPU-Gutachtern nicht weit, warnt Petra Peter-Antonin von der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt): "Die würden das erkennen, die sind auch dafür ausgebildet."



Muss jeder, der nach einer Alkoholauffälligkeit zur MPU muss, Abstinenz einhalten? Und wie ist das nach einer Drogenauffälligkeit?



Nicht nach jeder Alkoholauffälligkeit muss Abstinenz eingehalten werden. Oft genügt es, das eigene Trinkverhalten auf den Prüfstand zu stellen und weniger bzw. kontrolliert zu trinken. Personen, die alkoholabhängig sind, müssen aber eine Therapie machen und ein Jahr lang Abstinenznachweise liefern.



Bei Drogen ist in jedem Fall eine dauerhafte Abstinenz zu empfehlen und nachzuweisen. Je nach Einzelfall, Schweregrad und Gefährdungsgrad müssen diese Nachweise zwischen sechs und zwölf Monaten gebracht werden.



Was will der Gutachter konkret wissen? Kann ich "ehrlich" sein und alles angeben?



Der Gutachter will sehen, dass der Betroffene sein Fehlverhalten einsieht, sich mit den Ursachen auseinandergesetzt und aktiv die richtigen Konsequenzen gezogen hat. Im Gespräch sollte man immer offen und ehrlich sein - die Gutachter sind bestens ausgebildet und erfahren, sie merken also sofort, wenn jemand versucht, ihnen etwas vorzuspielen.



Stimmt es, dass bei der ersten MPU die meisten durchfallen?



Nein, das stimmt nicht. Untersuchungen der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) zeigen, dass über 80 Prozent auf Anhieb die MPU bestehen, wenn sie sich frühzeitig informieren und eine professionelle Beratung in Anspruch nehmen.



Bei zu viel Alkohol droht die MPU, die medizinisch psychologische Untersuchung. Die MPU kann von den Behörden wegen zu hoher Promillezahlen angeordnet werden, oder bei kleineren Werten innerhalb von kurzen Abständen. Eine MPU droht auch sobald Drogen mit im Spiel sind. Sollte man bei Ihnen eine MPU angeordnet haben, wenden Sie sich an die MPU Akademie mit Ihren derzeit 32 Vertretungen in Deutschland.



Die Büros der Akademie finden Sie hier:



MPU Vorbereitung Aichach, Steubstraße 3, 86551 Aichach

MPU Vorbereitung Augsburg, Johannisgasse 4, 86152 Augsburg

MPU Vorbereitung Augsburg, Klausenberg 16, 86199 Augsburg

MPU Vorbereitung Bad Wörishofen, Hermann-Aust-Straße 11, 86825 Bad Wörishofen

MPU Vorbereitung Dachau, Münchner Str. 23, 85221 Dachau

MPU Vorbereitung Dillingen, Königstraße 37/38, 89407 Dillingen

MPU Vorbereitung Donauwörth, Spindeltal 5, 86609 Donauwörth

MPU Vorbereitung Friedberg, Bahnhofstraße 25, 86316 Friedberg

MPU Vorbereitung Fürstenfeldbruck, Niederbronnerweg 5, 82256 Fürstenfeldbruck

MPU Vorbereitung Gersthofen, Bahnhofstraße 6, 86368 Gersthofen

MPU Vorbereitung Günzburg, Bgm.-Landmann-Platz2, 89312 Günzburg

MPU Vorbereitung Jettingen-Scheppach, Hauptstraße 75, 89343 Jettingen-Scheppach

MPU Vorbereitung Königsbrunn, Bürgermeister-Wohlfarth-Straße 44, 86343 Königsbrunn

MPU Vorbereitung Krumbach, Nattenhauser Straße 5, 86381 Krumbach

MPU Vorbereitung Landsberg, Waitzinger Wiese 1, 86899 Landsberg am Lech

MPU Vorbereitung Mering, Augsburger Straße 23, 86415 Mering

MPU Vorbereitung Mindelheim, Maximilianstraße 60, 87719 Mindelheim

MPU Vorbereitung München, Frohschammerstraße 14, 80807 München

MPU Vorbereitung Neuburg, Franziskanerstr. B 200, 86633 Neuburg an der Donau

MPU Vorbereitung Neusäß, Piechlerstraße 3, 86356 Neusäß

MPU Vorbereitung Pfaffenhofen, Hauptplatz 22, 85276 Pfaffenhofen an der Ilm

MPU Vorbereitung Schrobenhausen, Lenbachstraße 22, 86529 Schrobenhausen



sowie deren ausgewählte Partner:



33102 Paderborn, Paderstraße 11 - MPU Vorbereitung Paderborn

63263 Neu-Isenburg, Siemsnstraße 5 - MPU Vorbereitung Frankfurt am Main

63500 Seligenstadt, Grabenstraße 23 - MPU Vorbereitung Frankfurt am Main

65205 Wiesbaden, Breckenheimerweg 4 - MPU Vorbereitung Wiesbaden

69469 Weinheim,Sophienstraße 2 - MPU Vorbereitung Mannheim

74078 Heilbronn, Kehrhüttenstraße 55 - MPU Vorbereitung Heilbronn

83071 Stephanskirchen, Dianastraße 8 - MPU Vorbereitung Rosenheim

85049 Ingolstadt, Proviantstraße 34 - MPU Vorbereitung Ingolstadt

86556 Aichach, Von-Lerchenfeld Straße 4 - MPU Vorbereitung Aichach

91126 Schwabach, Bogenstraße 2 - MPU Vorbereitung Nürnberg







