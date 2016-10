Lapdance auf Finnisch! So heiß hat Samu Haber noch nie getanzt - "The Voice of Germany" heute Abend in SAT.1 (FOTO)

"You Can Leave Your Hat On" - und der Rest? "Wenn du in mein Team

kommst, ich tanze einen fucking Lapdance für dich!" Mit diesem

unmoralischen Angebot versucht Coach Samu Haber am Sonntag, 30.

Oktober, 20:15 Uhr, in SAT.1 ein Talent für sein Team zu gewinnen.

Das will direkt Taten sehen. Ein Finne, ein Wort: So heiß hat Samu

noch niemand tanzen sehen ... Ob er mit seiner Performance am Ende

bei dem Sänger landen kann?



"The Voice of Germany" immer sonntags in SAT.1 und donnerstags auf

ProSieben, jeweils um 20:15 Uhr



