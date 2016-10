Den Harz mit einer Ferienwohnung in Sankt Andreasberg entdecken

Naturorientierte Urlaubsorte in Deutschland werden bei Deutschen immer beliebter um die wohlverdiente Entspannung zu finden.

Urlaub im Harz: Modernen Ferienwohnung in Sankt Andreasberg

(firmenpresse) - Eigenwillige Reisewünsche werden speziell im Harz erfüllt, der als Mittelgebirge zwischen Niedersachsen und Sachen-Anhalt von jedem Ort aus einfach erreichbar ist. Mit der Buchung einer Ferienwohnung, für zB. 8 Personen, in Luftkurort Sankt Andreasberg erhalten Sie Pluspunkte wie eine freie Zeiteinteilung und selbstverständlich den Komfort in privater Atmosphäre. Die ideale Ferienwohnung für eine geglückte Urlaubszeit in der Bergstadt St. Andreasberg aufzustöbern, ist online mühelos vorstellbar.



Im Harz eine Ferienwohnung mieten



Im Mittelgebirge finden sich viele Möglichkeiten für eine Urlaubsplanung, unwichtig ob man sich für das Skifahren am verschneiten Sonnenberg oder Brocken begeistert oder lieber in der Sommerzeit Wanderausflüge plant. Interessante Tagestouren in die Orte Bad Lauterberg oder Braunlage runden den Urlaub ab. In Sankt Andreasberg und der ganzen Region bleibt die Landschaft im Zentrum, eine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt lädt zur Erkundungsreise ein. Ihre Ferienwohnung in St Andreasberg wird es Besuchern bieten, in lediglich wenigen Minuten wunderschöne Szenerien und großartige Wanderwege erreichen zu können.



Die Vergangenheit des Harz mit dem Bergbau wie zB. das Bergwerksmuseum Grube Samson und unzähligen geschichtlichen Gebäuden (Nationalparkhaus Sankt Andreasberg) ist obendrein besonders für kulturinteressierte Besucher von Interesse. Sie können die unterschiedlichen Ziele häufig mit einer Wanderung erreichen oder unkompliziert die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Zu diesen zählt selbstverständlich nicht bloß die bekannte Schmalspurbahn, die eine Menge Eisenbahnromantiker seit Langem mit dem Harz verbinden.



Jede Jahreszeit ist im Harz eine Reise wert



Beim Urlaub in Sankt Andreasberg und anderen Städten des Harzes denken die meisten Reisenden an schneeige Pisten und Langlaufspuren in der Winterzeit. Gewiss bietet die jährliche Schneedecke am Sonnenberg den besten Beweggrund, sich für einen Urlaub im Harz zu entscheiden und sportlichem Vergnügen nachzugehen. Ein Urlaub im Harz ist aber natürlich auch zu anderen Jahreszeiten vielversprechend und auch ein Besuch der Sternwarte ist sehr zu empfehlen.





Die Unterkünfte im Harz sind auch bei Wanderbegeisterten beliebt, die gerade im Frühjahr und im Herbst gerne in die Gegend um Sankt Andreasberg kommen. Gäste können Aufgrund der bereits für den Sport eingerichteten Ferienwohnungen optimale Gegebenheiten für Nordic Walking, Radtouren und andere Ausflüge beanspruchen. Die Ferienwohnungen haben so bspw. immer ausreichend Raum um das Sport-Equipment bequem unterzubringen.



Neben Besuchen auf Märkten und kulturellen Veranstaltungen können im Sommer selbstverständlich auch zahlreiche Naturausflüge unternommen werden. Wer die unzähligen Burganlagen und Schlösser kennelernen will, hat dazu im Besonderen bei schönem Wetter bestmögliche Vorraussetzungen. Die Carlshaushöhe oder der Turm auf dem Großen Knollen bieten einen hervorragenden Fernblick. Und auch die Walpurgisnacht am 1. Mai bringt zahlreiche Touristen nach S.t Andreasberg und andere Orte der Gegend, um sich von einer Ferienwohnung aus in das spektakuläre Hexentreiben zu begeben.



Suche und Buchen Ihrer Ferienwohnung in Sankt Andreasberg per Internet



Seit den letzten 2 Jahrzehnten ist die Reisebranche im Harz richtig in Schwung gekommen und lädt Sie zu einem gelungenen Urlaub im Herzen Deutschlands ein. Mit einer modernen Ferienwohnung in Sankt Andreasberg nutzen Sie in Ihrem Urlaub Planungsfreiheit und erleben echte Individualreisen zu guten Konditionen. Zum leistbaren Preis findet man zügig die geeignete Lage und Einrichtung der Ferienwohnung in Sankt Andreasberg.



Die ideale Übersicht über sämtliche Ferienwohnungen im Harz bekommt man natürlich bei einer Recherche online, wo direkt alle Angaben verfügbar sind. Damit alles klar ist und keine Irrtümer aufkommen, müssen Sie dann sogleich den Vermieter Ihrer Ferienwohnung kontaktieren. So mieten Sie ohne großen Aufwand eine Unterkunft für Ihren Harz-Urlaub, der Ihnen ganzjährig unzählige Attraktionen zu bieten hat.







http://www.fewos-im-harz.de



fewos-im-harz.de

Siedlung 8, 37197 Hattorf

