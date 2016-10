MEDICA 2016 Weltforum der Medizin in Düsseldorf - Galileo® Training wird 20 Jahre!

Vom 14. - 17. November 2016 findet die diesjährige Internationale Weltforum der Medizin und Physiotherapie in Düsseldorf statt.

Galileo Training - Medica 2016 Düsseldorf

(firmenpresse) - Galileo® Training ...wird 20 Jahre!



Vor 20 Jahren hat Galileo®Training das seitenalternierende Ganzkörper-Vibrationstraining erfunden-profitieren Sie von unserer Weltraum-Technologie und unserer Kompetenz im Bereich Medizintechnik!



Zu diesem besonderen Jubiläum, bieten wir ein Sonderangebot in limitierter Auflage (20 Geräte):



Galileo Fit Chip & Personal Trainer+ Galileo Basic

Gerät und Bildschirm in Sonderfarbe Weiß

Größerer Bildschirm: 27 Zoll

Zusätzlich for me do Erfolgspaket

Preisvorteil: 5.000 ? auf den regulären EVK

Limited Edition: Nur 20 Geräte verfügbar!



Galileo - Vibrationssystem durch die patentierte seitenalternierende Wippbewegung bietet das Galileo-System ein erweitertes Spektrum der Anwendungsmöglichkeiten,



Sie können mit einem Gerät folgende Anwendungsgebiete abdecken:



Gleichgewichtstraining

Lockerung der Muskulatur

Muskelaufbau



Das Galileo Training ist sowohl für diejenigen ideal, die wenig Zeit haben, als auch für jene, die eine sinnvolle Unterstützung für konventionelle Trainingseinheiten suchen und für jedes Alter geeignet.



Damit erreichen Sie eine große Zielgruppe und eine hohe Nutzungsquote.



Wir laden Sie herzlich ein, bei der Präsentation der Neuentwicklungen der Galileo® Training System dabei zu sein. Überzeugen Sie sich bei Ihrem Besuch unseres Messestandes.



Wir freuen uns auf das Treffen mit Ihnen in Düsseldorf.



Halle 5 / K38 Galileo

Halle 11 / F67 BodyAnalyzer



Jetzt einen individuellen MEDICA Termin vereinbaren!



Freundliche Grüße



Antonio Silva

silva(at)formedo.de

01722704735



http://www.formedo.de/assets/files/Galileo_Sonderedition-20-Jahre.pdf



Antonio e Silva: International anerkannter Experte für Gesundheitswirtschaft & Fitnessstudio Consulting: - Marketing Management Konzepten für Fitnessstudios - kennt den internationalen Gesundheits-und Fitnessmarkt wie seine eigene Westentasche: Seit nunmehr 34 Jahren sammelt er Erfahrungen in einem der wohl härtesten Wirtschaftsbereiche,dem internationalen Freizeit- und Fitness-Markt. Dabei kommen ihm seine Marktkenntnisse im In- und Ausland zugute, die ihm helfen, Trends und neue Entwicklungen für viele prominente Unternehmen in der Fitness Industrie umzusetzen. Durch zahlreiche Beiträge und seiner Tätigkeit als Referent (über 200 Fachartikel- Fitness Management International ,BodyMedia, Bodylife, FitnessClub, EuropeanSports), 3 Fitness Management Bücher und 1 Multi Media Fitness Manager CD) in der Internationalen Fachpresse hat sich Antonio e Silva darüber hinaus einen Namen gemacht. Antonio Silva bietet zur Zeit etwa 140 Seminare pro Jahr an und betreuet in jedem Jahr mehr als 1.700 Seminarbesucher.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.formedo.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die for me do GmbH ist die Medical-Fitness-Marke für gesundheitsorientierte Anbieter, die auf Kompetenz aus dem Gesundheitsmarkt Wert legen.



Wir bieten Ihnen Produkte, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren und Medizinprodukte-Zulassungen haben. Dazu entwickeln wir Konzepte und Geschäftsmodelle für einen erfolgreichen und profitablen Einsatz. Unsere Profitcentermodelle rechnen sich und bringen Ihnen den gewünschten wirtschaftlichen Erfolg.



Wir erstellen für unsere Kunden individuelle Konzepte und vermitteln in Schulungen das nötige Know-How. Bei der Umsetzung begleiten wir unsere Kunden, von der Produkteinführung bis hin zur Umsetzung in der täglichen Praxis. Dabei setzen wir auf eine langfristige Zusammenarbeit. Nur wenn Sie zufrieden sind, sind wir es auch!





Dies ist eine Pressemitteilung von

formedo GmbH

Leseranfragen:

Schloßbergstr. 28, 38315 Hornburg

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 30.10.2016 - 10:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1418448

Anzahl Zeichen: 3155

Kontakt-Informationen:

Firma: formedo GmbH

Ansprechpartner: Antonio Silva

Stadt: Hornburg

Telefon: 01722704735



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.