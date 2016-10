Halloween 2016: Nichts geht ohne unser Ohr

(ots) - Kobolde, Hexen, Skelette: In der Nacht vom 31.

Oktober auf den 1. November sind sie wieder unterwegs. Denn zu

Halloween sind skurrile Verkleidungen für viele Menschen Pflicht. Das

wichtigste Detail einer guten Verkleidung sind die Ohren, wie

prominente Beispiele á la Yoda, Spock und Mickey Mouse zeigen. Auch

im täglichen Leben kommt dem Ohr eine große Bedeutung zu - und auch

hier erfüllt das Hörorgan so mancherlei Aufgaben, die den meisten im

ersten Augenblick gar nicht bewusst sind.



Nimmermüder Nachtwächter



Ohren brauchen keinen Schlaf. Wenn wir abends ins Bett gehen, um

durch die Bettruhe wieder zu Kräften zu finden, sind die Ohren

weiterhin ständig im Einsatz. Ein Überbleibsel der

Evolutionsgeschichte des Menschen, um ihn im Schlaf rechtzeitig vor

gefährlichen Tieren zu warnen. Das kommt uns heute noch zugute und

führt dazu, dass Mütter selbst nachts die kleinsten Geräusche ihres

Säuglings mitbekommen.



Zuverlässiger Gefühlsdetektor



Auch wenn es sich hierbei um die Ohren des Gegenübers handelt: Bei

einigen Menschen lässt sich anhand der Ohren gut ablesen, was gerade

in ihnen vorgeht. Die sprichwörtlichen "roten Ohren" können dabei

anzeigen, ob das Gegenüber gerade fröhlich, traurig, verschüchtert,

verärgert oder verliebt ist.



Komplexe Maschinerie



Mücke oder Biene? Düsenjet oder Kreissäge? Unser Ohr ist in der

Lage, an die 400.000 Töne voneinander zu unterscheiden und Frequenzen

von 20 bis 20.000 Hertz wahrzunehmen. Verantwortlich hierfür ist eine

komplexe Struktur, bei der die eigentliche Ohrmuschel lediglich einen

Bruchteil ausmacht. Weitere Bestandteile wie der Gehörgang, das

Trommelfell oder das Mittelohr liegen indes gut versteckt innerhalb

unseres Körpers. Zur besseren Veranschaulichung: Würde man ein Gerät

erfinden wollen, welches das menschliche Gehör komplett ersetzt,



müsste dieses die Größe eines Kühlschranks haben - da kann dann auch

das beste Halloweenkostüm nicht mithalten.



Hintergrund zum Hörakustiker-Handwerk



In Deutschland gibt es etwa 5,4 Millionen Menschen mit einer

indizierten Schwerhörigkeit. Tendenz steigend. Schwerhörigkeit zählt

zu den zehn häufigsten gesundheitlichen Problemen. Mit 6.000

Hörakustiker-Betrieben und ca. 14.500 Hörakustikern versorgt das

Hörakustiker-Handwerk ca. 3,5 Millionen Menschen in Deutschland mit

qualitativ hochwertigen, volldigitalen Hörsystemen. Mit einer

Ausbildungsquote von 20 Prozent gehören die Hörakustiker zu den

Top-Ausbildern in der deutschen Wirtschaft. 2015 setzte die Branche

geschätzt insgesamt rund 1,4 Milliarden Euro um. Die Bundesinnung der

Hörgeräteakustiker (biha) KdöR vertritt die Interessen der

Hörakustiker in Deutschland.







