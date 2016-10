Vegetarische Rezepte mit wenigen Kohlenhydraten

Möglichst frisch und bunt, hält Körper, Geist und Seele gesund

Vegetarisches LOW CARB

(firmenpresse) - Die vegetarische und die kohlenhydratarme Küche haben viele Anhänger gefunden. Sie ist beliebt wegen ihrer Vielfältigkeit und sehr gesunden Zutaten. Die Autorinnen Schütz und Beuke verbinden nun kohlenhydratarm mit der vegetarischen Küche. So ist wieder ein Gemeinschaftswerk von ihnen auf dem Markt, mit dem Titel: „Vegetarisches LOW CARB“.



Low Carb heißt nicht völligen Verzicht auf Kohlenhydrate, aber es sollten nur komplexe Kohlenhydrate (komplexe Kohlenhydrate - Blutzuckerspiegel steigt nur sehr langsam) in Form von Gemüse, frischen Salat, Samen und etwas Obst auf die Teller - damit eine Versorgung mit Vitaminen und Mineralstoffe gewährleistet wird. Die 50 vegetarischen Rezepte mit wenigen Kohlenhydraten sind reich an Vitaminen, komplexen Kohlenhydraten, Eiweißen und Mineralstoffen.



Hier kommen Hobbyköche und gesundheitsbewusste Esser voll auf ihre Kosten - für jeden Geschmack das passende Rezept.



Kochbuch: Vegetarisches LOW CARB

Autoren: Jutta Schütz und Sabine Beuke

Verlag: Books on Demand

ISBN 978-3-8423-8317-3

Euro 4,96

Kurzbeschreibung: Low Carb (Kohlenhydratarme Ernährung) korrigiert den gestörten Stoffwechsel und der Blutzucker wird durch diese Ernährungsweise stabilisiert. Viele Gemüsesorten sind richtige Multi-Gesundheitstalente. Sie hemmen Entzündungen, stärken das Immunsystem und beugen Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor.



Rund um das Thema gesunde Ernährung, viele Tipps, Erklärungen und Informationen, sowie eine große Auswahl an 555 kohlenhydratarmen Rezepten, bietet das LOW CARB Kochbuch:

LOW-CARB-555 Rezepte/BEST OF

Autoren: Jutta Schütz und Sabine Beuke

Verlag: Books on Demand; Auflage: 1 (August 2015) - Paperback - 244 Seiten

ISBN 978-3-7386-3677-2

EURO 9,99

Auch als eBook im Epub Format bei diversen online-shops und bei Amazon in der Kindle-Format Ausgabe für 7,99 Euro erhältlich.



Viele Informationen zum Thema Ernährung und Gesundheit bieten die Low Carb Autorinnen Beuke und Schütz auf ihren Webseiten unter: http://www.jutta-schuetz-autorin.de und http://www.sabinebeuke.de













Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.sabinebeuke.de



Dies ist eine Pressemitteilung von

Sabine Beuke

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:PresseKontakt / Agentur:

Sabine Beuke

D-28215 Bremen

E-Mail: info.beuke(at)gmail.com



Datum: 30.10.2016 - 12:47

Sprache: Deutsch

News-ID 1418457

Anzahl Zeichen: 2272

Kontakt-Informationen:

Firma: Sabine Beuke



Meldungsart: Produktankündigung

Versandart: Veröffentlichung

Anmerkungen:



© 2016 Text Autorin Beuke - Alle Rechte vorbehalten

Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.