Bahnhof Werdohl ist NRW-Wanderbahnhof des Jahres 2016 (FOTO)

Der Bahnhof Werdohl trägt nun offiziell den Titel

"NRW-Wanderbahnhof des Jahres 2016", er setzte sich damit gegen viele

Konkurrenten im Wettbewerb der Gemeinschaftskampagne "Busse & Bahnen

NRW" durch. Michael von der Mühlen, Staatssekretär im

NRW-Verkehrsministerium, überreichte heute die begehrte Plakette an

die Werdohler Bürgermeisterin Silvia Voßloh. Nach dem feierlichen Akt

konnte sich eine ausgewählte Gruppe gleich von den Vorzügen des

NRW-Wanderbahnhofs 2016 überzeugen: Mit Wanderautor Manuel Andrack

starteten sie auf eine rund 8,5 Kilometer lange Tour.



Manuel Andrack und eine Jury aus Wander- und Nahverkehrsexperten

ließen dem Bahnhof Werdohl mit der Verleihung "NRW-Wanderbahnhof des

Jahres 2016" eine Auszeichnung zukommen, die er wahrlich verdient

hat. Nach einer umfangreichen Modernisierung von 2011 bis 2013

präsentiert sich das historische Empfangsgebäude als wahres

Schmuckstück an der Ruhr-Sieg-Strecke, die von Hagen nach Siegen

führt. Darüber hinaus ist der Bahnhof Teil der Denkmalroute Märkische

Straße Technischer Kulturdenkmäler.



Staatssekretär Michael von der Mühlen stellte als Vertreter des

NRW-Verkehrsministeriums den frisch prämierten Bahnhof als ein

Vorbild für Städte und Gemeinden vor. Gemeinsam mit Werdohls

Bürgermeisterin Silvia Voßloh brachte er die Gewinner-Plakette an der

Bahnhofsfassade an. Auch die anwesenden Vertreter aus Politik und

Wirtschaft wie Volker Nicolaus, Geschäftsführung

BahnflächenEntwicklungsGesellschaft NRW, oder Birgit Strecker von der

Gemeinschaftskampagne "Busse & Bahnen NRW" fanden zahlreiche positive

Worte.



Bereits zum siebten Mal lobte die Gemeinschaftskampagne "Busse &

Bahnen NRW" den Titel "Wanderbahnhof des Jahres" aus. Im Frühjahr

2016 konnten Bus- und Bahnkunden, Wanderfreunde sowie interessierte

Bürgerinnen und Bürger ihre Vorschläge im Mobilitätsportal NRW unter



www.busse-und-bahnen.nrw.de sowie auf dem Postweg einreichen. Über

100 verschiedene Bahnhöfe wurden von den Teilnehmern genannt, der

Bahnhof Werdohl stach aus den vielen interessanten Nominierungen

besonders heraus. Die Jury überzeugte unter anderem das Konzept des

Bahnhofs als barrierefreie Mobilitäts- und Servicestation. Darüber

hinaus beherbergt das stadtbildprägende Gebäude im Erdgeschoss eine

Touristeninformation sowie das Stadtarchiv im Keller. Die Räume im

Obergeschoss des Hauptgebäudes bieten außerdem Platz für das

Stadtmuseum und das Kleine Kulturforum. Nicht zuletzt ist der Bahnhof

seit 2012 einer der Startpunkte des Wanderweges Sauerland-Höhenflug

und damit idealer Ausgangspunkt für ausgiebige Wandertouren.



Weitere Geschäfte wie die Traditionsbäckerei Grote und eine

Apotheke sowie zahlreiche Unternehmen in Bahnhofsnähe runden das

Serviceangebot rund um die Verkehrsstation ab. Mit dem Titel reiht

sich Werdohl in die Liste der bisher gekürten NRW-Wanderbahnhöfe ein:

Soest (2015), Schladern (2014), Billerbeck (2013),

Lennestadt-Altenhundem (2012), Heimbach (2011) und Iserlohn (2010).



Stimmen zur Verleihung



Michael von der Mühlen, Staatssekretär im Ministerium für Bauen,

Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen:

"Es ist großartig, dass wir jetzt bereits den siebten Wanderbahnhof

in NRW auszeichnen können. Der Bahnhof Werdohl ist ein richtig

schönes Eintrittstor zur Stadt, er hat hohe Aufenthaltsqualität, ist

gut in das ÖPNV-Netz eingebunden und ist damit der perfekte

Startpunkt für wunderbare Wanderungen. Herzlichen Glückwunsch an alle

Beteiligten. Erhalten und pflegen Sie Ihren Wanderbahnhof, nutzen Sie

die guten NRW-Tarife bei der Fahrt zum Wanderbahnhof."



Silvia Voßloh, Bürgermeisterin der Stadt Werdohl Der Werdohler

Bahnhof liegt an der vielbefahrenen Ruhr-Sieg-Strecke und wurde

bereits 1861 eröffnet. Sein neubarockes Empfangsgebäude ist ein

wahrer Blickfang - vor allem nach der umfangreichen und aufwändigen

Sanierung zwischen 2011 und 2013. Wir freuen uns über die Ernennung

zum NRW-Wanderbahnhof 2016 und erhoffen uns eine Aufwertung dieses

stadtbildprägenden Gebäudes sowie der markierten Wanderwege. Dabei

liegt das Augenmerk vor allem auf Routen, die zum beliebten,

wiederholt prämierten Sauerland-Höhenflug führen.



Manuel Andrack, Wanderautor und Pate des NRW-Wanderbahnhofs Die

Wahl des NRW-Wanderbahnhofs ist immer wieder auch eine gute

Gelegenheit, neue Wanderregionen zu erkunden. Dabei fällt die Wahl

nicht leicht. Denn es gibt jedes Jahr sehr gute Kandidaten. Der

Bahnhof Werdohl ist ein idealer Wanderbahnhof, da man hier

beispielsweise direkt auf den Zuweg zum Wanderweg Sauerland-Höhenflug

einsteigen kann. Er ist zudem ein gutes Vorbild für künftige

Bahnhofssanierungen und dafür, wie ein Bahnhof auch kulturell zu

einem attraktiven Ort im Stadtgefüge werden kann.



"Wunderbar wanderbar. Unser NRW!" Kennen Sie bereits die

"Wunderbar wanderbar"-Touren 2016? Unter

www.busse-und-bahnen.nrw.de/wandern finden Sie die Broschüre und

viele Zusatzinformationen zu den diesjährigen Touren. Außerdem können

Sie im Tourfinder durch alle Wandervorschläge von Manuel Andrack seit

2010 stöbern.



Busse & Bahnen NRW: "Busse & Bahnen NRW" ist eine

Gemeinschaftskampagne des NRW-Verkehrsministeriums, der

Zweckverbände, Verkehrsverbünde und Verkehrsgemeinschaften in

Nordrhein-Westfalen. Mit dem Ziel, das ÖPNV-Angebot in

Nordrhein-Westfalen weiter zu verbessern, setzen die Akteure

gemeinsam Tarif-, Marketing- und Kommunikationsprojekte um.

Federführende Geschäftsstelle für die Aufgaben ist das

Kompetenzcenter Marketing NRW.



Der NRW-Tarif: Der NRW-Tarif ist der Nahverkehrstarif für Fahrten

innerhalb Nordrhein-Westfalens, die über die Grenzen von

Verkehrsverbünden und -gemeinschaften hinausgehen. Er gilt stets von

"Haus zu Haus", d.h. mit nur einem Ticket können alle Busse,

Straßen-, Stadt- und U-Bahnen sowie Nahverkehrszüge und die S-Bahn

(2. Klasse) genutzt werden. Seit seiner Einführung im August 2004

befindet sich der NRW-Tarif auf Erfolgskurs: 2015 haben

Nahverkehrsreisende über 36 Millionen Fahrten mit den Tickets des

NRW-Tarifs unternommen.



Kompetenzcenter Marketing NRW: Das beim Verkehrsverbund Rhein-Sieg

angesiedelte Kompetenzcenter Marketing NRW fungiert seit über zehn

Jahren als Geschäftsstelle für den NRW-Tarif und nimmt für die

Verkehrsverbünde und -unternehmen in NRW gemeinsame Aufgaben in den

Bereichen Tarif, Vertrieb, Einnahmeaufteilung, Marktforschung und

Kommunikation wahr. Neben der Weiterentwicklung des NRW-Tarifs werden

dort Konzepte für überregionale Qualitätsfragen wie die landesweite

Mobilitätsgarantie entwickelt und landesweit vermarktet.







