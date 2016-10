Der Tagesspiegel: Brandenburgs Wirtschaftsminister: Wir brauchen mehr Zuwanderung

(ots) - Albrecht Geber, Wirtschaftsminister in Brandenburg,

verspricht sich von Migranten mehr Wachstum: "Das größte

Wachstumshindernis in Handwerk und Industrie ist doch das fehlende

Personal: es gibt zu wenige Auszubildende und Fachkräfte.", sagte der

SPD-Politiker dem "Tagesspiegel "(Montagausgabe). Selbst wenn man die

Potenziale des Arbeitsmarktes noch stärker ausschöpfen würde, also

die Erwerbstätigkeit der Frauen noch weiter erhöhen oder Leuten eine

zweite oder dritte Chance geben würde mit ausbildungsbegleitender

Nachhilfe, werde das alles nicht ausreichen. "Wir brauchen auch

Menschen aus anderen Ländern, ob aus Polen, Spanien oder Kamerun."

Das beste Mittel gegen Fremdenfeindlichkeit seien immer persönliche

Kontakte, sagte der Wirtschaftsminister weiter. "Und Integration

funktioniert am besten über die Arbeit."



Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,

Wirtschaftsressort, Telefon: 030-29021-14605.







Pressekontakt:

Der Tagesspiegel

Chefin vom Dienst

Patricia Wolf

Telefon: 030-29021 14013

E-Mail: cvd(at)tagesspiegel.de





Original-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Der Tagesspiegel

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 30.10.2016 - 12:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1418461

Anzahl Zeichen: 1323

Kontakt-Informationen:

Firma: Der Tagesspiegel

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 19 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung