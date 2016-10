Countdown ... noch drei Tage

Agfa Graphics NV @ viscom 2016

(PresseBox) - In drei Tagen ist es soweit: Die viscom 2016 startet vom 02. bis 04. November 2016 in Frankfurt/ Main.

Agfa Graphics finden Sie in Halle 8, Stand: E46.



Anschrift & Anreise:

Messegelände Frankfurt, Halle 8, Theodor-Heus-Allee, 60327 Frankfurt/ Main

vom: 02. bis 04. November 2016

Öffnungszeiten:

Mi., Do. 10:00 ? 18:00 Uhr und Fr. 10:00 ? 17:00 Uhr



Agfa Graphics ist Anbieter von integrierten Vorstufenlösungen für die Druck- und Medienindustrie. Diese Lösungen umfassen Verbrauchsmaterialien, Hardware, Software und Service-Dienstleistungen für den Produktions-Workflow sowie für das Projekt- und das Farbmanagement. Dank seiner Computer-to-Film und Computer-to-Plate-Systeme sowie seiner Lösungen für das digitale Proofing nimmt Agfa Graphics weltweit führende Positionen im Akzidenz-, Verpackungs und Zeitungsdruck ein.

Agfa Graphics expandiert sehr stark im schnell wachsenden Markt des digitalen Inkjet-Drucks. Die umfassende Erfahrung, über die das Unternehmen sowohl in der Bildverarbeitung als auch in der Emulsionstechnik verfügt, bildet die Basis für die Herstellung von UV Tinten von höchster Qualität. Enge Partnerschaften mit führenden Herstellern in Entwicklung und Produktion erweitern das technologische Know-how des Unternehmens und bilden die Grundlage für die Entwicklung umfassender digitaler Lösungen für den Druck von unter anderem Dokumenten, Postern, Bannern oder anderen großformatigen Werbedrucksachen für Innen- und Außenanwendungen sowie von Displays, Etiketten und Verpackungsmaterialien.



Weitere Produkt- und Unternehmensinformationen sind im World Wide Web auf der Homepage von Agfa zu finden: www.agfagraphics.com und www.eversify.com.

Über Agfa

Die Agfa-Gevaert-Gruppe gehört zu den weltweit führenden Unternehmen bei Imaging-Lösungen und Informationstechnologien. Agfa entwickelt, produziert und vermarktet analoge und digitale Systeme für die Druck- und Medienindustrie (Agfa Graphics), für das Gesundheitswesen (Agfa HealthCare) sowie für spezielle industrielle Anwendungen (Agfa Materials). Agfa hat seinen Hauptsitz in Mortsel, Belgien. Das Unternehmen agiert in 40 Ländern und verfügt weltweit in weiteren 100 Ländern über Vertretungen. 2015 erzielte die Agfa-Gevaert-Gruppe einen Umsatz von 2,646 Mrd. Euro.

http://www.agfa.com





