Istanbul-Domains für jeden

Ob Sie ein Reisetagebuch über Istanbul schreiben wollen oder Reisen dorthin anbieten- mit Istanbul-Domains liegen Sie goldrichtig.

Istanbul: Stadt der architektonischen Wunder

(firmenpresse) - Wer Istanbul besucht hat, wird beeindruckt sein von der auf zwei Kontinenten gelegenen Stadt. Nicht nur die Hagia Sophia, sondern auch der Bazar, die Restaurants und die schönen Parks beeindrucken Touristen.



"Sei ein Teil davon!" Dies wird möglich durch die Registrierung von Ist-Domains und Istanbul-Domains.



Google nützt die Istanbul-Domains als Geo-Locator. Angebote aus Istanbul, zu Istanbul und für Istanbul erhalten in Google unter den Istanbul-Domains ein besseres Ranking.



Übrigens kann jeder Istanbul-Domains registrieren:"Sei ein Teil davon!" Man muß nicht aus Istanbul oder der Türkei stammen, um Istanbul-Domains zu registrieren. Jeder Interessent kann eine Istanbul oder Ist-Domain registrieren.



Das Reisetagebuch über Istanbul paßt am besten zu einer Webseite mit Istanbul-Domains. Der Reiseveranstalter für Städereisen nach Istanbul wählt klugerweise Istanbul-Domains, weil Google bei einschlägigen Anfragen Webseiten mit Istanbul-Domains bevorzugen wird.



Mit den ist-Domains kann man unter Einbeziehung von Ordnern ganze Slogans formulieren:



Milch.ist/gesund/



Solche "Domainhacks", wie die Angelsachsen das Formulieren mit Domainendungen nennen, sorgen für eine erhöhte Aufmerksamkeit der Webgemeinde und können auch mit einem kleinen Werbebudget umgesetzt werden.





Hans-Peter Oswald



http://www.domainregistry.de/istanbul-domains.html

http://www.domainregistry.de/ist-domains.html







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.domainregistry.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden



Secura GmbH ist ein von ICANN akkreditierter Registrar für Top Level Domains. Secura kann generische Domains registrieren, also z.B..com, .net etc. und darüber hinaus fast alle aktiven Länder-Domains registrieren.



Secura gewann 2016 den "Ai Intellectual Property Award 2016" als "Best International Domain Registration Firm - Germany". Beim "Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016" wurde Secura als Innovator qualifiziert und wurde beim "Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016" im Bereich e-commerce auch als einer der Besten ausgezeichnet. Beim Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2012 und beim Industriepreis 2012 landete Secura GmbH unter den Besten. Beim HOSTING & SERVICE PROVIDER AWARD 2012 verfehlte Secura nur knapp die Gewinner-Nomierung.



Seit 2013 ist Secura auch bei den Neuen Top Level Domains sehr aktiv. Secura meldet Marken für die Sunrise Period als Official Agent des Trade Mark Clearinghouse an.



Kontakt: Secura(at)domainregistry.de

http://www.domainregistry.de









Dies ist eine Pressemitteilung von

Secura GmbH

Leseranfragen:

Frohnhofweg 18, 50858 Köln

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 30.10.2016 - 14:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1418464

Anzahl Zeichen: 1967

Kontakt-Informationen:

Firma: Secura GmbH

Ansprechpartner: Hans-Peter Oswald

Stadt: Köln

Telefon: 0221 257121



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.