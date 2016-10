IT & Hardware & Software & TK

Internet-Marktplätze sorgen bei dem Geschenkartikelhersteller für weiteres Wachstum

Schneekugelhaus expandiert international mit amazon, eBay& Co

Schneekugelhaus-Gründerin Martina Schimmel

(firmenpresse) - Schneekugelhaus baut seine Präsenz auf externen Marktplätzen weiter aus. Sowohl in Deutschland als auch im Ausland werden neue Märkte erschlossen.

So ist der Hersteller von Souvenir-, Weihnachts- und Bastel-Schneekugeln jetzt auch mit einem eigenen Shop auf eBay, bei Hitmeister und bei Dawanda. "Nachdem wir im vergangenen Jahr über Amazon und FBA stark expandieren konnten, haben wir nun die nächst größeren Marktplätze in Deutschland angeschlossen", so die Schneekugelhaus-Gründerin Martina Schimmel.

Doch international wird die Präsenz deutlich ausgebaut: Während über das europäische Verkäuferkonto bei Amazon und den europaweiten Versand aus den FBA-Lagern bereits im vergangenen Jahr ganz Europa erschlossen wurde, ging es in diesem Jahr über die beiden großen Teiche: Nach USA und nach Japan. "In beiden Ländern sind Schneekugeln ganz besonders beliebt, deshalb erwarten wir uns davon einen enormen Wachstumsschub."

Die beiden Herstellermarken "MINIUM-Collection" und "SNOWGLOBE-for-you" sind mittlerweile als EU-Marke eingetragen. Dabei steht MINIUM-Collection für außergewöhnliche Schneekugeln mit einer Vielzahl von Motiven. Die Produkte der MINIUM Collection vereinen Romantik und Nostalgie der Schneekugeln mit professionellem, einzigartigem Design. Ob als Souvenir, Dekoration oder Geschenk: Eine Schneekugel aus der MINIIUM-Collection erfüllt jeden Wunsch. Die Marke "SNOWGLOBE-for-you" produziert Bastelmaterialien für Schneekugeln. Mit Rohlingen oder Foto-Schneekugeln können Kunden ihrer Kreativität freien Auslauf lassen.





Über Schneekugelhaus:

Schneekugelhaus ist der erste spezialisierte Anbieter und Hersteller für Schneekugeln. Seit 2009 fertigt Schneekugelhaus eigene Designs und entwickelt Ideen für die Geschenke- und Souvenirbranche. Die wichtigsten Serien sind Souvenir-Schneekugeln für Städte sowie weihnachtliche Motive. Die Schneekugeln werden im gutsortierten Geschenke- sowie im Internethandel angeboten.

<a href="http://www.schneekugelhaus.de/">http://www.schneekugelhaus.de/</a>

Über MINIUM Collection:

MINIUM Collection steht für außergewöhnliche Schneekugeln mit einer Vielzahl von Motiven. Die Produkte der MINIUM Collection vereinen Romantik und Nostalgie der Schneekugeln mit professionellem, einzigartigem Design. Ob als Souvenir, Dekoration oder Geschenk: Unser Sortiment erfüllt jeden Wunsch.

<a href="http://www.minium-collection.de/">http://www.minium-collection.de/</a>

Schneekugelhaus

