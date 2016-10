NEU von FREY: AMINO XPLODE für deine Muskeln!

AMINO XPLODE enthält eine optimal aufeinander abgestimmte EAA-Matrix an essentiellen, lebensnotwendigen Aminosäuren.

(firmenpresse) - AMINO XPLODE versorgt dich vor allem vor und nach dem Training mit wichtigen Nährstoffen, die dein Körper für den Aufbau neuer Muskelmasse benötigt. Durch seine Instantformel lässt sich AMINO XPLODE optimal und klumpenfrei in Wasser lösen und schmeckt im Geschmack Sauerkirsche lecker und fruchtig. AMINO XPLODE ist für jeden ernsthaften Sportler, der maximale Resultate erzielen möchte, ein absolutes MUSS!



Essentielle Aminosäuren für deine Muskeln

Essentielle Aminosäuren sind lebenswichtige Aminosäuren, die der Organismus nicht selbst herstellen kann und daher zwingend mit der Nahrung aufgenommen werden müssen. Insbesondere vor und nach dem Training ist der Aminosäurenbedarf erhöht, was die Zufuhr von Aminosäuren zu dieser Zeit besonders sinnvoll macht. Erst wenn du davon eine ausreichende Menge zu dir genommen hast, ist es möglich, Muskelmasse aufzubauen.



Instantformel mit freien lebenswichtigen Aminosäuren

Vor und nach dem Training geht es vor allem um eine schnelle Bereitstellung der, für das Training und den Muskelaufbau, benötigten Nährstoffe. Durch seine Instantformel mit lebenswichtigen AS liefert AMINO XPLODE genau das, wonach deine Muskeln vor und nach dem Training schreien, nämlich schnell verfügbare essentielle Aminosäuren. Mit AMINO XPLODE von FREY Nutrition gibst du deinen Muskeln genau das, was sie brauchen!



Die Qualitätsmerkmale von AMINO XPLODE im Überblick:

- Qualitativ hochwertige freie Aminosäuren

- Optimal zusammengesetzte Aminosäurenmatrix

- Essentielle, lebensnotwenige Aminosäuren für deinen Muskelaufbau

- Instantformel für ein optimales Auflösen, ohne Klumpen

- Ideal für die Einnahme vor und nach dem Training

- Hoher Anteil an verzweigtkettigen Aminosäuren (BCAAs)

- Frei von künstlichen Vitaminzusätzen



- Hergestellt in Deutschland







http://www.freynutrition.de



