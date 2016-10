"Problemen die Stirn zu bieten, ist entscheidende Triebfeder für den Erfolg beim Umweltschutz" (FOTO)

"Die Bereitschaft, Problemen die Stirn zu bieten, ist

entscheidende Triebfeder für den Erfolg beim Umweltschutz - für Ihre

Erfolge, liebe Preisträger, und für die erfolgreiche Arbeit der

Umweltstiftung. Ihre Leistungen bestätigen mir: Wir können

optimistisch in die Zukunft schauen. Wir können guten Mutes sein, ein

Verhalten zu erlernen, das die Reichtümer unseres Planeten zu

schätzen und die Grenzen seiner Belastbarkeit zu respektieren weiß."

- Mit diesen Worten würdigte heute in Würzburg Bundespräsident

Joachim Gauck die neuen Träger des Deutschen Umweltpreises der

Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) und die DBU selbst im 25. Jahr

ihres Bestehens. Aus seinen Händen nahmen in Würzburg der Unternehmer

Bas van Abel (39, Amsterdam), die Wissenschaftlerin Prof. Dr.-Ing.

Angelika Mettke (64, Cottbus) und der Unternehmer Walter Feeß (62,

Kirchheim/Teck) den höchstdotierten unabhängigen Umweltpreis Europas

in Empfang. Van Abel erhält 250.000 Euro. Die zweite Hälfte des

Preisgeldes teilen sich Mettke und Feeß.



Hartnäckige Überzeugungsarbeit - getragen von ökologischer

Verantwortung



Vor rund 1.200 Festgästen - darunter Bundesumweltministerin

Barbara Hendricks, die Präsidentin des Bayerischen Landtages, Barbara

Stamm, die bayerische Umweltministerin Ulrike Scharf und ihr

niedersächsischer Amtskollege Stefan Wenzel, der Vorsitzende der

ökologischen Arbeitsgruppe der Deutschen Bischofskonferenz und

Weihbischof in der Erzdiözese Freiburg Dr. Bernd Uhl sowie der

Physik-Nobelpreisträger Prof. Dr. Georg Bednorz - betonte Gauck, der

Bausektor gehöre zu den Wirtschaftsfeldern, für die besonders große

Mengen hochwertiger Rohstoffe benötigt würden. Deren Recycling sei

deshalb umso wichtiger. Durch die Preisträger Mettke und Feeß habe

sich herumgesprochen, wie erfolgreich sich Baustoffe für den Straßen-



und Gebäudebau wiederverwenden ließen. Die Bereitschaft dazu hätten

beide entscheidend befördert - als Wissenschaftlerin und als

Unternehmer. Triebfedern des Erfolgs seien dabei die unermüdliche

Suche nach neuen Möglichkeiten und hartnäckige Überzeugungsarbeit -

getragen von ökologischer Verantwortung.



"Impulse geben, um Nachhaltigkeit Alltag werden zu lassen"



Auch Preisträger van Abel weise Wege zu verantwortungsbewusstem

Handeln. Beim Fairphone gehe es um einen fairen Ausgleich von

Umweltschutz, wirtschaftlichen Interessen und sozialen Belangen.

Hochachtung zollte Gauck dem Preisträger dafür, wie er diese komplexe

Aufgabe gemeistert habe - von der Gewinnung der Rohstoffe über die

Fertigung der Geräte bis hin zur Reparatur und zum Recycling.

Umweltschutz sei stets angewiesen auf zahlreiche Mitstreiter, auf den

Ideenreichtum und den Forscherdrang, auf die Leidenschaft und die

Überzeugungskraft der Vielen. Denn die Zuversicht, dass grünes

Wachstum gelingen könne, dass die Versöhnung von Ökologie und

Ökonomie keine Utopie sei, gründe in der Vielfalt der Möglichkeiten,

sich einzubringen und mitzuwirken. Er wünsche sehr, so der

Bundespräsident, dass das Beispiel aller drei Preisträger Schule

mache und dass ihre Leistungen "Impulse geben, um Nachhaltigkeit

Alltag werden zu lassen".



DBU sensibilisiert Millionen Menschen in Deutschland für die

Bedeutung ökologischer Zusammenhänge



Das Staatsoberhaupt würdigte aber auch die Deutsche Bundesstiftung

Umwelt anlässlich ihres 25. Geburtstags in diesem Jahr.

Bundespräsident und DBU verbinde eine lange, ausgezeichnete

Partnerschaft. Bereits die Genese der DBU bestätige, dass Ökonomie

und Ökologie keine Gegensätze sein müssten. Schon die Gründerväter

hätten auf das Potenzial der kleinen und mittelständischen

Unternehmen gesetzt. Denn umweltfreundliche Verfahren,

Dienstleistungen und Produkte seien Motor für Wachstum und

Arbeitsplätze. Dabei sei vor 25 Jahren Skepsis gegenüber der "Green

Economy" in den klassischen Industriezweigen allerdings noch weit

verbreitet gewesen. Die Fördermaßnahmen der DBU hätten deshalb einen

doppelten Effekt: Sie trieben die Entwicklung umweltschonender

Produkte und Verfahren an. Zugleich gelinge es, Sorgen abzubauen,

Umweltschutz schade der Wettbewerbsfähigkeit. Die DBU habe Millionen

Menschen in Deutschland für die Bedeutung ökologischer Zusammenhänge

sensibilisiert. Ihre Förderprojekte bewiesen, wie viele Möglichkeiten

es gebe, durch Umwelt- und Ressourcenschutz Lebensbedingungen zu

verbessern. Der Bogen spanne sich vom Klima-, Boden- und

Gewässerschutz über den Schutz der Artenvielfalt, den sparsamen

Umgang mit Energie und Ressourcen bis zur umweltgerechten

Abfallverwertung und zu verantwortungsbewusster Ernährung.



"Substantielle Minderung der Treibhausgase steht uns noch bevor"



Als Ansporn und Ermutigung wertete Gauck die Dynamik, die den

Ratifizierungsprozess des Klimaschutzabkommens von Paris

vorangetrieben habe. Dass auch die USA, China, Indien und die

Europäische Union das Abkommen ratifiziert haben, sei ein großer

diplomatischer Erfolg, bei dessen Zustandekommen sich die

Bundesregierung stark habe einbringen können. Insgesamt erlebten wir

in diesen Wochen eine erfreuliche Koalition von Staaten, die sich

weniger als ein Jahr nach der Klimaschutzkonferenz von Paris auf das

Inkrafttreten des Abkommens hätten einigen können. Gauck: "Aber wir

wissen auch, die eigentliche Bewährungsprobe, die substantielle

Minderung der Treibhausgase, steht uns noch bevor."



Klima- und Umweltschutz insgesamt nicht zuletzt eine Frage des

Verhaltens



Gefordert sei nicht nur die Politik. Denn Klima- und Umweltschutz

insgesamt seien nicht zuletzt eine Frage des Verhaltens, auch des

Kaufverhaltens des Einzelnen. Diese Erkenntnis sei nicht neu, sie

aber zu beherzigen, falle dennoch schwer. Umweltschutz überall

mitzudenken, sei ein mühsamer, manchmal unbequemer Lernprozess.

Technologischer Fortschritt könne umweltschonendes Verhalten in

vieler Hinsicht erleichtern. Gauck: "Aber die kritische

Selbstbefragung, wie wir wohnen und uns fortbewegen, was wir

konsumieren und wie wir mit Dingen verfahren, die wir nicht mehr

brauchen, diese Selbstbefragung wird deshalb nicht entbehrlich." Denn

mehr Energieeffizienz bedeute nicht unbedingt, dass tatsächlich

Ressourcen eingespart werden. Manchmal reagierten wir Menschen -

hocherfreut über die Sparsamkeit effizienter Produkte -, indem wir

mehr kauften und mehr verbrauchten als notwendig. Jeder Konsument

könne und solle hier verantwortungsvoll entscheiden. Gauck: "Wir

dürfen uns ruhig zutrauen, unsere eigenen Konsumgewohnheiten und

Ansprüche hin und wieder zu prüfen. Was lässt sich ändern, was kann

ich verbessern?"



Mit unglaublich viel Mut, Engagement, Idealismus und gegen

zahlreiche Widerstände



In einer von "Tagesschau"-Sprecherin Judith Rakers moderierten

Gesprächsrunde gingen als Mitglieder der Jury des Deutschen

Umweltpreises, auf deren Vorschlag hin das Kuratorium der Stiftung

die jeweiligen Preisträger eines Jahres auswählt, Prof. Dr. Katharina

Hölzle, Inhaberin des Lehrstuhls für Innovationsmanagement und

Entrepreneurship der Universität Potsdam, und Max Schön, Präsident

der Deutschen Gesellschaft Club of Rome, auf die Leistungen der

Preisträger 2016 ein. Hölzle und Schön betonten, alle drei

Preisträger lösten "vertrackte Probleme", für die es keine einfachen

Lösungen gebe, mit unglaublich viel Mut, Engagement, Idealismus und

gegen zahlreiche Widerstände. Als Macher und Idealisten schafften sie

es, Lösungen umzusetzen und die sehr komplexen Nachhaltigkeitsziele

der Vereinten Nationen konkret anzupacken.



Beton umweltverträglicher gemacht und Rohstoffverbrauch in neue

Bahnen gelenkt



Hölzle unterstrich, Mettke und Feeß stünden für ein Umdenken in

einer traditionell sehr konservativen Branche. Sie machten Beton

umweltverträglicher und lenkten den Rohstoffverbrauch in neue Bahnen.

Mettke arbeite seit 40 Jahren an der Thematik. Dass in Berlin für

Hochbau-Neubauten jetzt und zukünftig Recyclingbeton eingesetzt

werden müsse, sei Angelika Mettkes Verdienst. Mit seiner ökonomischen

und ökologischen Denkweise nähere sich Walter Feeß mit seinem

Vorzeigeunternehmen dem Baustoffrecycling von der praktischen Seite.

Von Widerständen habe er sich nie beeindrucken lassen. In seiner

Branche sei er immer vorangegangen.



"Wirtschaft und Ökologie in eine neue Balance gebracht"



Zu van Abel betonte Schön, er habe ein Problem global gelöst, das

die Großunternehmen der Branche nicht angingen und gezeigt, dass es

auch anders geht. Bei seiner Handyproduktion betrachte er auch, wie

es den Menschen in einem transparenten Produktionsprozess gehe, wie

ihre Arbeitsbedingen, ihre Löhne seien. Banken hätten ihn nicht

unterstützt, über Crowdfunding - also das Einwerben von finanziellen

Unterstützern - habe er sich finanziert und sein reparaturfähiges,

länger nutzbares Produkt auf den Weg gebracht. Schön: "Sie haben

Wirtschaft und Ökologie in eine neue Balance gebracht und gezeigt,

dass nachhaltige Wirtschaftsweise möglich ist und Fairness und

Gewinnstreben zusammenzubringen sind."



"'Umweltschutz muss Freude machen' Leitspruch unserer Arbeit"



Nachdem Gauck und die DBU-Kuratoriumsvorsitzende und

Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium, Rita

Schwarzelühr-Sutter, die Auszeichnungen überreicht hatten, wies

DBU-Generalsekretär Dr. Heinrich Bottermann in seinen Schlussworten

darauf hin, dass Umweltschutz und Nachhaltigkeit heute - durchaus

nach Rückschlägen - in der Mitte aller gesellschaftspolitischen

Institutionen angekommen seien. Den Durchbruch habe im Vorjahr das

Klimaschutzabkommen von Paris gebracht, das nun tatsächlich in Kraft

treten werde. Bundespräsident Gauck habe diesen Prozess maßgeblich

gefördert: Zum einen durch seine zutreffenden Worte zur Bedeutung des

Umweltschutzes, wonach Umweltschutz ein zivilisatorischer Lernprozess

ist, der uns ein Leben lang begleitet. Zum anderen habe Gauck fünfmal

in Folge den Deutschen Umweltpreis überreicht, obwohl sicher auch

andere Themen weit vorne auf der Agenda gestanden hätten. Bottermann

an Gaucks Adresse: "Eines bleibt für uns immer mit Ihrer Amtszeit

verbunden: die in Osnabrück 2013 geborene Formulierung 'Umweltschutz

muss Freude machen' ist der Leitspruch unserer Arbeit."







