WAZ: Städte müssen lebenswert bleiben

- Kommentar Stephanie Weltmann zu Kommunalfinanzen

(ots) - Zwei Milliarden Euro - dieses dicke Minus stand vor

fünf Jahren in den Haushaltsbüchern der ärmsten NRW-Städte. Nüchtern

betrachtet, war der Stärkungspakt bisher ein Erfolg: Laut

Innenministerium ist das Haushaltsdefizit aller betroffenen Städte um

80 Prozent auf zuletzt rund 450 Millionen Euro gesunken. Ein

bemerkenswerter Kraftakt. Und die Prognosen in den Rathäusern sind

gut: Ja, wir schaffen den Haushaltsausgleich aus eigener Kraft bis

2020, heißt es vielerorts.



Bürger betrachten die vielen Einschnitte aber nicht nüchtern. Sie

ärgern sich über lange Wartezeiten in den Behörden, weil das

Rathauspersonal zusammengestrichen wurde. Sie sorgen sich um das

Leben im Stadtteil, weil Schulen und Turnhallen aufgegeben werden.

Sie beklagen steigende Kosten, weil Steuern und Gebühren erhöht

werden.



Das zeigt, welche Gefahr das Sparprogramm des Landes birgt.

Verlieren die Städte zu sehr an Wohn- und Lebensqualität, ziehen ihre

Bürger weg. Werden die Abgaben zu hoch, verlagern Firmen ihre

Standorte. Die Kommunen büßen Einnahmen ein, müssen den Gürtel noch

enger schnallen. Es droht eine Abwärtsspirale. Bei aller Not zum

Sparen: Das gilt es zu verhindern.







