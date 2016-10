WAZ: NRW darf nicht auf der Strecke bleiben

- Kommentar von Frank Meßing zu Kaiser's Tengelmann

(ots) - Gäbe es nur die großstädtischen Supermärkte in

Berlin und München, hätte sich der Verkauf von Kaiser's Tengelmann

nicht schon seit zwei Jahren hingezogen. Der Konzern wäre vielleicht

gar nicht erst in diese Schieflage geraten. Die Probleme liegen vor

allem in NRW mit seinen meist dezentral gelegenen, oft zu kleinen und

veralteten Filialen. Hinzu kommen das Dienstleistungszentrum mit 400

Mitarbeitern in Mülheim sowie Lager, Fleischwerk und Verwaltung in

Viersen. Danach leckt sich kein potenzieller Erwerber die Finger.



Dreh- und Angelpunkt der Schlichtungsgespräche ist also das

Kaiser's Tengelmann-Geschäft an Rhein und Ruhr mit seinen rund 4000

Mitarbeitern, die sich besonders große Sorgen um ihre Zukunft machen.

Der Verkauf im Paket soll auch ihre Stellen retten. Edeka als

Wunschpartner hat die Kröte NRW bereits geschluckt. Diese

Bereitschaft muss nun auch Rewe signalisieren, um im Gegenzug an die

Filetstücke insbesondere in Berlin heranzukommen. Mülheim und NRW

sind die Keimzelle der einst führenden Supermarktkette Kaiser's

Tengelmann. Die Region darf jetzt nicht auf der Strecke bleiben.







