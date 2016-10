Frankfurter Rundschau: Pressestimme zu Clinton/Emails

(ots) - Die Frankfurter Rundschau schreibt zur

Email-Affäre um Hillary Clinton:



In den USA ist der Rechtsstaat in Gefahr. Und das hat vor allem

einen Grund: das Verhalten der Republikaner. Sie üben Druck auf den

Chef des FBI, James Comey, aus. Deshalb hat er nun den Kongress über

Clinton-E-Mails an eine Mitarbeiterin informiert, obwohl sie

wahrscheinlich in keinem Zusammenhang zu dem Vorwurf stehen, dass die

damalige Ministerin geheime E-Mails auf ihrem Privatserver empfangen

und versandt hat. Comey liefert dennoch Verdächtigungen, die sich

prima in der Schmutzkampagne gegen Clinton nutzen lassen. Dieser

Vorfall illustriert, wie tief die Republikaner mittlerweile gesunken

sind. Sie kennen keine moralischen Standards und keinen politischen

Anstand mehr, weil sie fürchten, dass nicht nur ihr

Präsidentschaftskandidat die Wahl haushoch verliert, sondern ihre

Mehrheit im Senat bald passé sein wird.







