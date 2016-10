Neu: Die Themenseite "Autogas" informiert auf Deutsche-Politik-News.de zu diesem Thema!

Der Begriff Autogas (im internationalen Sprachgebrauch kurz LPG, aus dem Englischen Liquefied Petroleum Gas oder GPL, aus dem französischen Gaz de pétrole liquéfié) bezeichnet zum Einsatz in Fahrzeug-Verbrennungsmotoren vorgesehenes Flüssiggas, ein variables Gemisch das hauptsächlich aus Butan und Propan besteht.



Autogas ist zu unterscheiden von verdichtetem Erdgas (CNG, aus dem Englischen Compressed Natural Gas) und Flüssigerdgas (LNG, aus dem Englischen Liquefied Natural Gas), die ebenfalls Kraftstoffe für Verbrennungsmotoren sind.



Flüssiggas-Anlagen sind überwachungsbedürftige Anlagen nach der Betriebssicherheitsverordnung, sie müssen daher vor der Inbetriebnahme und in bestimmten Fristen wiederkehrend durch eine zugelassene Überwachungsstelle geprüft werden (Gasanlagenprüfung).



Link zur Themenseite "Autogas": http://www.deutsche-politik-news.de/modules.php?name=Z-Autogas



Gegenwärtig ist Flüssiggas als Kraftstoff in den meisten europäischen Ländern etabliert. Nach einer längeren Wachstumsphase stagnierte die Zahl der Autogas-Pkw und LPG-Tankstellen in den letzten Jahren und ist zurzeit sogar leicht rückläufig. Dies hängt besonders mit der allgemeinen Unsicherheit bezüglich einer möglichen Steuererhöhung auf Autogas zusammen.



In Deutschland gab es Anfang 2014 bereits rund 6.700 Autogastankstellen. Eine Sättigung scheint bei der Preis- und Versorgungssituation langsam erreicht zu sein.



Die Zuwachsrate an neuen Autogastankstellen nimmt aber bereits ab: Bis einschließlich 2009 wurden ca. 100 Tankstellen pro Monat eröffnet, im Jahr 2010 noch ca. 40 und ab 2011 noch ca. 10 pro Monat.





Link zum Autogas-Portal Autogasen-247.de: http://www.autogas-einbau-umbau.de



Mit Autogas betriebene KFZ werden entweder mit Benzin gestartet und danach je nach eingebauter Anlage per Schalter oder automatisch auf Gasbetrieb umgestellt, um eventuelle Warmlaufprobleme zu umgehen, oder sie starten direkt mit Autogas.



Unterschieden werden Venturi-Anlagen, sequenziellen Anlagen und LPI-Anlagen.



LPG kann in Radmuldentanks ohne Kofferraumverlust nachgerüstet werden. Zylindertanks sind mit Volumina bis über 200 Liter verfügbar; Radmuldentanks werden je nach Muldengröße bis über 60-95 Liter angeboten.



Dieser Beitrag wurde am Sonntag dem 30. Oktober 2016 veröffentlicht.







